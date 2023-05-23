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【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新

科技 13:18 2023/05/23

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便攜式硬碟向來都是港人用作儲存大量文件的常用工具，其中固態硬碟（SSD）生產商SanDisk的產品更深受歡迎。惟早前有多名外國網民指，SanDisk Extreme及Extreme Pro SSD出現故障，儲存檔案突然消失。SanDisk終發布軟件更新，防止SSD自行清除數據。

【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

綜合外媒報道，過去幾個月，Reddit、Twitter和 SanDisk討論區都有網民指其4TB和 2TB版本的SanDisk Extreme和Extreme Pro SSD，出現未能讀寫和內存數據無故被刪除的情況。一名已將有問題SSD交由經銷商，再轉交SanDisk的日本網民更表示：「我還被告知這個問題出現於2022年11月之後製造的產品。」

事隔數月，SanDisk母公司Western Digital終於回應，並表示得悉部分客戶在使用型號為「SDSSDE61-4T00」，和「SDSSDE81-4T00」的4TB SanDisk Extreme 和/或 Extreme Pro SSD時遇到問題。已針對相關的4TB SSD，準備了軟件更新，稍後將於官網釋出。另強調受影響使用者可以聯絡客服尋求協助。

惟值得留意的是，該企所提及的軟件更新，只能防止儲存數據被無故刪除，並非修復已被刪除的數據。

【TikTok危機】免數據洩露至中國　蒙大拿成全美首個禁TikTok州分

【網絡詐騙】商業電郵詐騙活動激增　Microsoft平均每日偵測15.6萬次攻擊

責任編輯：殷凱怡

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