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【大行報告｜快手】美銀：快手增長前景正面、毛利率料保持穩健　一文看清大行對快手季績看法（不斷更新）

股市 15:50 2023/05/23

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【大行報告｜快手】一文看清大行對快手季績看法（不斷更新）

快手 （01024） 首季驚喜轉賺，經調整盈利4200萬元人民幣，主要由於用戶指標新高、收入增長及運營效率提等原因，同日又宣布擬在明年股東周年大會之前，回購不多於40億港元的公司股份。

本文綜合券商對快手績後的看法，讓讀者更易了解及掌握公司動態。

快手首季業績，可見【下一頁

美銀：快手增長前景正面、毛利率料保持穩健

美銀發表報告，指快手首季業績勝預期，電商續成內部廣告支柱，其變現增長又連帶流量及效率提升。季内電商付費用戶滲透率按年增1個百分點，達15%，加上公司於首季起對網紅（KOL）收取分銷產品佣金，提供額外收入來源，故此維持公司於商品交易額（GMV）按年增加29%的預測，同時又將電商和其他收入按年增長預測，由原預期的37%上調至42%。

美銀表示，快手首季錄強勁的內部廣告增長，並上調快手廣告收入增長預測，由原預期全年增長的18%升至20%，主要受遊戲、教育、金融科技、線下垂直行業的復甦帶動。直播業務方面，美銀認爲，快手受惠大量流量支持，以及不斷與代理商的深化合作，均有利直播業務的發展，上調直播業務收入預測，由原預期的按年增長10%，提升至17%。

該行上調快手今、明兩年的收入按年增長預測，由原來的17%及10%，上調至21%及12%，認為快手主營業務的毛利率可保持穩健，並有更佳的營運開支控制，以及在收入增長帶動下，推動盈利增長，上調其目標價5.26%至80港元，重申「買入」評級。

瑞銀：快手現時的估值吸引、回購助解投資者退股憂慮

瑞銀發表報告指出，快手首季收入及利潤率均勝預期，分別受惠於商品成交額（GMV）更強的變現能力，以及經營開支控制改善，料快手的增長動力有望維持全年，上調快手目標價3.5%至88元，維持「買入」評級。

瑞銀維持對快手今年GMV增長3成的預測，且料與電商相關的收入有望跑贏GMV增長，主要基於三大因素：（1）商戶情緒改善推動内部廣告預算、（2）沒有疫情干擾推動更高交易完成比率；及（3）更高的電商佣金。與此同時，該行指，管理層承諾維持今年銷售及推廣費用按年持平，而收入維持增幅及經營槓桿有所改善，均推動該行上調快手淨利潤預測。

該行表示，快手現時的估值吸引，相當於明、後兩年市盈率分別爲17倍和9倍，且在中、大型科網企業中增速最高，亦歡迎公司的回購計劃，認爲有助緩解市場對於風投及私募潛在退出的憂慮。

大和：快手增長動力可維持全年

大和發表報告指，快手的電子商務生態系統仍在完善，平台和營銷收入仍有增長空間，料快手增長動力可維持全年，上調目標價73%至92港元，重申「買入」評級。

大和指，快手首季業績優於預期，經調整EBITDA高於市場預期約38%，主要歸因為直播和電商業務收入表現較佳，以及季度營銷和研發水平較預期低。

該行又稱，快手廣告業務受惠於宏觀經濟復甦和新的廣告庫存，相信現時的廣告量為8%，網絡營銷收入受閉環營銷（Close　Loop　Marketing）所帶動，外部廣告增長料在下半年恢復正增長，故此上調2023-2024年的每股盈利預測7%至57%。

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記者：伍鍵文

業績公布 經濟 港股 快手—W（01024）
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