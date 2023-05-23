貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）2019年與原配離婚後，公開與主播桑切斯（Lauren Sanchez）穩定交往數年，英媒指兩人近日已經訂婚，日前也登上斥資5億美元（約39億港元）打造的超級游艇放閃。

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英媒《每日郵報》引述消息人士指，59歲的貝索斯已於超級游艇上，向53歲的女友桑切斯求婚成功，兩人準備邁向新人生階段。

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桑切斯周末在游艇上玩樂時戴上一枚巨型鑽戒，有指這枚正是求婚鑽戒。

超級游艇名為「Koru」，長127米及高70米，為全球首屈一指的頂級游艇，更配備私家直升機停機坪。兩人早前先乘坐私人飛機飛往歐洲，再改坐遊艇。

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英媒更指游艇設計也是兩人放閃的證據，原來游艇船頭上有一個美人魚木雕，有指正是以桑切斯的外貌為原型。

外媒《Page Six》引述消息指，貝索斯早於離婚前與桑切斯發展關係，但一直秘而不宣。直至貝索斯給予前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）4%Amazon股份宣布離婚後，桑切斯亦於同年宣布離婚。

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責任編輯：鄭錦玲