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【券商點睇】提質增效助穿越周期 貝殼增運營槓桿釋放利潤

股樓投資 12:17 2023/05/23

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開源證券指出，貝殼（02423）第一季收入超出業績指引上限，主要受益疫情積壓需求釋放，以及去年下半年市場波動下，房產經紀供給端加速出清。根據貝殼研究院，第一季全國二手房交易額按年增長51%，貝殼存量房的總交易金額（GTV）增長78%。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

期內，公司Non-GAAP淨利潤35.6億元（人民幣，下同），遠超彭博一致預期，因規模效應驅動存量貢獻利潤率按年提升11.3個百分點；高盈利項目佔比提升疊加人員結構精簡，新房貢獻利潤率提升8.8個百分點。另公司加注經紀人培育及行業基礎設施建設，存量房份額及新房滲透率有望持續提升，運營槓桿顯現有望釋放更多利潤空間。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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中長期看，公司的家裝家居業務，有望成為第二增長曲綫。考慮到公司成本費用優化及人店效率提升，該行上調2023至2025年Non-GAAP淨利潤預測，對應增速為203.5%、25.3%和15.5%，當前股價相當於2023至2025年預測市盈率約為15.4倍、12.3和10.7倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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貝殼－W（02423） 市盈率 買入 港股 中國

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