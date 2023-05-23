【創新課程】課外活動博覽13萬家長入場　家長願月花4,500元

在剛完結的第二屆「課外活動節暨教材及用品博覽2023」就吸引100多個展商，共有逾200個展位，並吸引超過13萬家長入場，是去年的一倍。有展商指比預期中熱鬧，人流比去年多了很多，亦有家長指與其買遊戲機給子女，還不如花多點錢參加課外活動更有益身心。

【課外活動】多元化課外學習商機龐大 三成家長月花5,000元年增一倍

由展覽集團舉辦的「課外活動節暨教材及用品博覽2023」是香港最大型的課外活動產業展覽。展覽集團主席王學譜表示，教育及親子市場隨疫情結束，市道復蘇而爆發購物需求，博覽除協助業界對接家長及學校，亦希望推動香港文化人才培育，並協助家長幫助孩子尋找合適自己的興趣、課程、體驗及教材。

創新課外活動不再著重操練

Muses Education是一家兒童建築學院，為小學到高中學生提供不同程度建築學課程。市場經理袁潔懿表示，除了有自家的課程外亦與20多家學校合作，為學生提供建築學課程，課程每月有近80個學生，加上到校課程，三年間共有700多學生，現場也有不少家長詢問。

她說比起工程學知識，課程更著重啟發思維，更有高中學生因此有意投身建築師行業。參展目標主要也是增加市場知名度，沒有很具體的收生目標，但幾天參展也有不少家長和學校詢問，符合他們的目標。

愛音樂．詠恩創作室則是一家音樂治療中心，創辦人何詠恩表示，自己和其他幾位夥伴都是澳洲畢業的註冊音樂治療師，相較於傳統以考試為目標的音樂教室，他們比較著重用音樂來改善兒童的情緒和社交能力。

今年剛創業的她表示，目前有和學校及社區團體合作，亦會開辦自家的音樂班，今次參展目標是主要是吸收經驗，因發現現場很多學前兒童的家長查詢，所以就立即增加了幼兒班的課程，希望能在今年增加4成收生。她表示她不擔心這種不以考試為目標音樂班不受家長歡迎，因市場不一樣，坊間其實很缺乏提供音樂治療的服務，她希望參展能讓更多人知道音樂治療對改善兒童身心健康發展的好處。

創新英語辯論班冀今年增6成收生

英文班大概是最受家長歡迎的課外活動，但亦可能是小朋友最怕的。斯程教育是一家以創新方式教導小朋友英語的學校，強調要讓小朋友自發學習並建立獨立思維，所以課程也不是坊間的催谷教育，而是各種演講和辯論的訓練。創辦人彭一心表示，他們聯繫了全球不同的老師和學生，讓香港的學生也能透過網絡，以英語和全球同學一齊辯論，不單訓練他們口語和聆聽能力，更能訓練他們獨立思考。

該公司成立4年，今年是第二次參展，相比去年比較想增加知名度，今年目標在收生。目前已有200多個學生，再加上合作學校的學生已有500多個學生，彭一心透露希望能和多點學校合作，在今年達到800個學生的目標。展覽上亦有不少學校向他們查詢，一般學校難有如傳統名校般的足夠資源為學生做這類訓練，因此他們希望能和更多一般學校合作。

【財政預算案】 搶人才持續 創新科技、金融業、航運、空運及物流業、建造業都吃香 ! 增撥三億元舉辦與資訊科技相關課外活動予學生

本報記者：李智賢

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