【專家點睇】政府現金耗盡前兩黨可達成一致 陶冬：雙方不想讓債務違約

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬撰文指，在美國財政部耗盡現金之前，民主、共和兩黨可以達成一致，耗盡現金的時間點，最早可能在6月的第二個星期。目前雙方仍擺出不惜違約的姿態，以取得談判桌上最大化的利益。

另美國財政部於6月1日耗盡現金的說法，也含有一定水分。萬一財政部接近耗盡現金，相信財長耶倫會收縮支付名單，優先對國債還本付息，確保不違約，不被下調信用評級，而對相對不重要的開支能緩則緩。美國距離真正違約還有一段日子，無論民主黨還是共和黨，都不想讓債務違約，只是雙方都消費這個話題，為明年選舉拿到政治分。

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同時，他認為美國4月工業生產數據十分強勁，按月上漲0.4%。4月通脹和就業數據強過預期，市場上有人討論6月聯儲局繼續加息情景，個別地方聯儲官員也表達了這種可能性，不過聯儲局幾位核心決策者仍堅持暫停加息，要觀察之前緊縮政策的效果。

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以目前的經濟形勢，想必美聯儲暫停加息的可能較大，但是不要忘記這是「暫停」。聯儲局需要在通貨膨脹、經濟衰退和金融穩定三者之間作出權衡，直至其中一方出現重大發展。陶冬又指，美元最近突然反彈，令不少人措手不及。反彈的短期原因一是市場擔心6月還會加息，二是對債務上限的擔憂，資金反而流入美元區避險。美元已經極度超賣，市場需要通過調整來達成整固，這是技術性反彈。

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責任編輯：林衛