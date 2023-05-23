  • 27°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售

環球社會熱點 12:12 2023/05/23

分享：

分享：

日本媒體指出，政府有意改革外國旅客的購物退稅制度，回應近來屢次傳出的當地非法轉售退稅商品圖利消息。據悉，改革最快在今年稍後時間開始商討。

日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50% 【下一頁】

共同社引述消息人士報稱，日本政府已開始探討改革現行的商品退稅制度，避免有人利用並在日本境內非法轉售謀利。

有指政府計劃先讓旅客以稅後原價購買，確認符合條件後，才允許旅客完成退稅手續。另有消息指出，政府可能允許部分明顯不以轉售為目標的旅客，繼續沿用現有退稅制度。

消息人士稱政府將在今年稍後時間，2024財政年度稅制審查時開始商討退稅改革。相關退稅方法在歐盟等多地均有實行，只要旅客離境時未持有退稅品便不予退稅。

南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年 【下一頁】

日本目前准許旅客，在購買總值超過5,000日圓（約282港元）﹑並有意回國後才使用的商品獲得退稅優惠。但財務省早前透露，2022年度離境海關檢查中發現高達22億日圓（約1.24億港元）商品，最終多達9成稅款未能收回。

針對欠稅旅客，日本政府考慮利用購買紀錄，在相關人士再訪日本時徵收。同時，5月起購買非法轉售的商家亦需繳納消費稅。

部分零售業及旅遊業者則憂慮，退稅改革或降低旅客方便度，如在離境時需要大排長龍等候辦理退稅手續等，購買欲變相減低。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
2023/04/23
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年
2023/04/20
日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年
【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數
2023/04/20
【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數
日本貿易逆差近1.3萬億 自1979年以來最高
2023/04/20
日本貿易逆差近1.3萬億 自1979年以來最高
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔
2023/04/15
日本明年發行新紙幣 時隔40年再推新鈔

你可能感興趣

日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
15:00 2023/04/23
日本5大旅遊城市酒店價急升 最少增10% 東京加50%
日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年
18:20 2023/04/20
日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年
【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數
15:00 2023/04/20
【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數
旅遊資訊 經濟 商品 日本 稅改 旅遊行業 消費稅 歐盟

上一篇文章

貝索斯傳與主播女友訂婚 坐39億超級游艇放閃

下一篇文章

網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
【俄烏戰爭】俄邊境地區遇襲 北約12國防長會晤（持續更新）
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍
歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定
歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款