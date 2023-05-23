日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售

日本媒體指出，政府有意改革外國旅客的購物退稅制度，回應近來屢次傳出的當地非法轉售退稅商品圖利消息。據悉，改革最快在今年稍後時間開始商討。

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共同社引述消息人士報稱，日本政府已開始探討改革現行的商品退稅制度，避免有人利用並在日本境內非法轉售謀利。

有指政府計劃先讓旅客以稅後原價購買，確認符合條件後，才允許旅客完成退稅手續。另有消息指出，政府可能允許部分明顯不以轉售為目標的旅客，繼續沿用現有退稅制度。

消息人士稱政府將在今年稍後時間，2024財政年度稅制審查時開始商討退稅改革。相關退稅方法在歐盟等多地均有實行，只要旅客離境時未持有退稅品便不予退稅。

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日本目前准許旅客，在購買總值超過5,000日圓（約282港元）﹑並有意回國後才使用的商品獲得退稅優惠。但財務省早前透露，2022年度離境海關檢查中發現高達22億日圓（約1.24億港元）商品，最終多達9成稅款未能收回。

針對欠稅旅客，日本政府考慮利用購買紀錄，在相關人士再訪日本時徵收。同時，5月起購買非法轉售的商家亦需繳納消費稅。

部分零售業及旅遊業者則憂慮，退稅改革或降低旅客方便度，如在離境時需要大排長龍等候辦理退稅手續等，購買欲變相減低。

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責任編輯：吳漢培