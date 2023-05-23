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【A股點睇】派息高板塊獲青徠 國內險資加碼股票配置

股樓投資 12:12 2023/05/23

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據內地報道，截至第一季末，國內險資對股票的配置規模大幅增加，成為其大類資產配置中增速最快的一項。數據顯示，人身險公司於股票配置餘額1.87萬億元（人民幣，下同），按年增長19.52%。其中，險資對低估值高股息行業關注較多，對一些當前估值較低而未來前景較好的行業進行了布局，特別是「中字頭」國有企業的價值重估，多家險資機構積極參與。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

隨着市場回暖、部分行業實現估值修復，險資搭上估值修復的順風車，投資收益也出現回暖。第一季險資年化財務收益率為3.4%，年化綜合收益率為5.24%，較去年底出現較大幅度增長。數據顯示，截至去年底，險資去年年化財務收益率為3.76%，年化綜合收益率為1.83%。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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增持高股息、業績穩定的行業龍頭，仍是今年險資的投資重點之一，通過長期持有獲得較高的股息收益和穩定的業績增長帶來的回報。業內人士透露，短期來看，險資權益配置比例整體會保持穩定，但逢低加倉是險資慣用策略，險資會加大力度，進一步尋找優質權益類資產，在低利率環境下尋求超額收益。

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責任編輯：林衛

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