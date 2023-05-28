【工程人才】工程師要求變　須懂數碼技能

▲ 會計師出身、及後轉行成焊接檢驗師的蔡娟娟認為，本港工程師的未來發展空間很大。（資料圖片）

低碳環保建築及智慧城市是大勢所趨，所以對工程師硬技能要求也在改變，學習數碼科技不再是IT人專屬領域。

香港工程師學會高級副會長李志康形容：「懂得計數這類傳統技能已不再足夠，他們更需要擁有大量數碼和科技專業技能，包括互聯網技術、人工智能（AI）、機械人建設和建築資訊模型（BIM）等。」因此工程師絕不能停下學習的腳步。

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為吸引更多創科人才留港，港府也加大力度發展新社區，這使工程界同樣受惠。他表示，加快興建公屋及居屋，推動「北部都會區」等大型計劃，都反映工程業前景甚為樂觀，惟現時工程人才在市場上仍是供不應求。

會計師出身、及後轉行成焊接檢驗師的蔡娟娟也認為，本港工程師的未來發展空間很大，但年輕人若想入行，必須興趣行先，才能有動力把握這機遇並轉化成自身事業。她以自己為例，指當親手參與的工程由平地變成電廠時，那份滿足感是難以取代。

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她強調，工程界的科技應用時刻在變，有意投身這行的年輕人必須抱有持續學習的心態，勇於接受新事物，不要「設框架限死自己」，並要懂得隨機應變，逐步培養應對不同情境問題的解難能力。

記者：陳卓賢

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