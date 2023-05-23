▲ 【MPF】BCT銀聯成爲景順強積金策略計劃保薦人、預期第四季生效 晉身全港5大MPF保薦人

BCT銀聯集團與景順投資管理訂立最終協議，銀聯金融（BCTF）將成爲景順強積金策略計劃的保薦人，銀聯信託（BCTC）亦將繼續擔任計劃的行政管理人及受託人，而景順將繼續擔任景順MPF策略計劃的投資經理。相關變動待積金局及證監會的正式審批後，預計將於2023年第四季生效，若成事，BCT銀聯將晉身全港5大MPF保薦人。

BCT與景順自2006年起一直攜手管理該計劃，其中BCTC擔任行政管理人及受託人，景順擔任保薦人及投資經理。BCT及景順將成立新的投資委員會，共同合作開發更多創新產品。

BCT銀聯：香港的退休金市場潛力巨大

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示，香港的退休金市場潛力巨大，而強積金投資在保障未來退休收入方面發揮著關鍵作用，歡迎景順的強積金客戶加入BCT，是次合作鞏固了集團在強積金市場的地位。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江指，相信本次新變化將令景順更專注於管理客戶退休資產，亦期待與BCT繼續合作，服務香港退休金市場。

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編輯：陳韻妍