【Microsoft Build】微軟發展AI Plugins生態系統　採ChatGPT相同標準

▲ Microsoft Fabric助企業用戶把來自不同應用程式的數據統一分析，開發人員更易透過AI在數據中找到價值。（法新社）

微軟（Microsoft）為加快AI應用普及，早前已將AI引入至搜索引擎Bing及瀏覽器Edge。為進一步加強AI協作用途，微軟在「Microsoft Build 微軟開發者大會」宣布，將會為旗下產品發展AI外掛程式（Plugins）生態系統，增強AI系統功能。

【網絡詐騙】商業電郵詐騙活動激增 Microsoft平均每日偵測15.6萬次攻擊

微軟表示，將採用與OpenAI為ChatGPT引入的相同外掛程式標準，希望做到跨ChatGPT兼容操作，以及微軟AI助理Copilot相關產品的泛用性。例如，開發人員可在同一平台上，建立適用於消費者及企業界面的外掛程式，包括ChatGPT、Bing、Dynamics 365 Copilot和Microsoft 365 Copilot。

此外，微軟也宣布推出AI數據分析平台Microsoft Fabric，將數據工程、數據整合、數據科學、實時分析及商業智能等多項功能，連接至一個名為OneLake的單一數據儲存庫，助企業用戶把來自不同應用程式的數據統一分析，開發人員更易透過AI在數據中找到價值。

藉Azure OpenAI服務模型 發布自家Plugins

透過使用Microsoft Fabric中的Copilot，用戶可利用「對話式語言」（Conversational Language）建立數據流和數據管道、生成代碼和整個函數、建立機器學習模型或視像化結果等；甚至能將自家數據與Azure OpenAI服務模型結合，以外掛程式的方式發布。

【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？ Samsung手機不考慮改用Bing

至於雲端服務平台Microsoft Azure，也會在7月全面開放Dev Box服務，可協助開發者存取預設配置（Preconfigured）和集中管理現成代碼，提升開發人員工作效率。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：