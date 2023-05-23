ETF通續優化　恒生科技指數ETF受注目

5月初，南向ETF通名單迎來第二次更新，合資格ETF增至6隻，當中有3隻均為追蹤恒生科技指數，為中國內地投資者提供多一個ETF選擇。此外，截至5月16日的港股通持倉顯示，追蹤恒生科技指數ETF的持倉市值達75.2億元，佔6隻ETF於港股通持倉中的58.6%，一定程度反映恒生科技指數於中國內地較受歡迎，這主要基於三個原因︰

一、恒生科技指數成份股於中國內地市場上更具稀缺性，故更易吸引中國內地資金部署。恒生科技指數涵蓋更多現時港股通不包括的股票，變相間接提供買入相關股票的機會。截至5月16日，恒生科技指數中有8隻成份股並未有納入港股通，相關股份比重佔指數的25.9%， A股市場亦缺乏相關互聯網科技巨頭。

二、互聯網公司在過去一年多受到美國聯儲局急進加息的影響，股價明顯受挫。因加息一般不利市盈率較高和低股息率的互聯網公司，加上，互聯網公司需要大量的現金流來支持公司的研發開支及發展，而加息會增加相關公司的融資成本。隨著美國加息周期將接近尾聲或聯儲局可能暫停加息，科網股的表現料有改善，因而吸引了中國內地投資者部署。

三、本輪中國內地互聯網公司的監管收緊已基本結束，市場憧憬估值有望改善，但會較過往水平存在折讓。以中國內地的電子遊戲行業為例，中國政府於去年底重新發放國產和進口遊戲的版號，行業確定性得以確立。另外，在現時更清晰的監管框架下，互聯網公司透過分拆業務上市，除可滿足政府的監管要求，亦可釋放公司價值。例如，阿里巴巴宣布分拆為六個部門的公司重組計劃，借此提高其競爭力和靈活性。 緊接著，京東也公布了分拆京東實業和京東置業的重組計劃。

最後，恒生科技指數為投資者提供一個捕捉科技股的潛在增值機會，加上中國政府積極推動數碼經濟及半導體發展，相關公司料能從此長期趨勢中獲益。同時，值得注意的是主題型的恒生科技指數波動性會相對較高，因其成份股以增長股為主，相對較受經濟環境及投資者情緒影響。截至4月30日的數據顯示，恒生科技指數的過去12個⽉波幅是44.91%，較恒⽣指數的28.49%為高，一定程度反映其風險亦相對較高。

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