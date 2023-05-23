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萊坊：首季本港勞動人口減　料拖累次季樓價　幅度最高達3.6%

股樓投資 11:59 2023/05/23

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萊坊一項研究報告分析過去25年14種每月指數與本港樓價走勢的關聯性及影響度，其中影響樓價變幅最大、關聯度亦名列前茅的因素為勞動人口的變化。而由於今年首季本港勞動人口減少0.8%，此因素預計拖累次季樓價下滑最多3.6%。

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，結果顯示從1997年以來，消費物價指數與樓價走勢關聯性最高，緊接為貨幣供應M3及國際儲蓄。而對樓價變幅影響幅度較大的因素，就屬勞動人口變化，隨後為消費物價指數。

王兆麒表示，受累過去3年移民潮及疫情等，加上本地人口老化，本港流失不少勞動人口，對樓價構成影響，單計今年首季本港勞動人口已減少0.8%，按報告結果預測的話，此因素有機會導致次季樓價跌1.2%至3.6%，而租金則下降0.4%至2.3%。他建議，政府宜加大力度招攬人才，否則本港樓價難以有大幅度的明顯上升。

對於整體樓市前景，王兆麒認為，除了勞動力因素外，息口及新盤供應量也會有影響，預計年內港息仍會加息1次，加幅0.125厘至0.25厘。結合各種因素，次季樓價有機會持平或有3%以內的跌幅，全年樓價就維持年初的預測，有機會按年下跌5%。

延伸閲讀【有相睇】愉景新城21號才開齋錄買賣 近三年首見 兩房戶市價698萬沽【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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