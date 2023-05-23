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【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢

股市 11:40 2023/05/23

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【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢

日股走出「迷失30年」，但日圓走勢未如市場預期般強勁。美銀認為，對今年日圓走勢看法偏淡，因日本外資直接投資（FDI）持續赤字，而且日圓套息交易不斷增加，故此今年投資策略為沽日圓買日股，預期美元兌日圓於第三季會升至143水平，意味每百日圓兌港元回落至5.45水平。

油價回落及旅客回歸，將帶動日本經常帳恢復盈利，對日圓或會構成支持，但這不足以扭轉日圓弱勢，因日本的FDI赤字仍然嚴重，而且日本央行短期似不願調高利率。

日本FDI赤字持續主要有3大原因

日本首季經常帳盈利約2.5萬億日圓，但FDI則錄得4.2萬億日圓的赤字，即使經常帳會於次季進一步改善，但盈餘不會顯著擴大，而從日資企業積極進行海外併購來看，FDI赤字料於未來數個月持續。

美銀指，日本FDI赤字持續，主要有3大原因：（1）日本的人口結構限制導致當地經濟增長幅度較全球其他主要經濟體疲弱，變相鼓勵日企向外擴張業務；（2）日本央行奉行超寬鬆貨幣政策，令日企融資成本低企，有助企業擴大資產負債表；（3）日企要有效運用現金以改善股本回報率（ROE）及市帳率（PB），以配合企業管治改革。

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