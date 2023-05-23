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【串流媒體】Netflix增「My list」過濾器　分類未觀看影集

科技 12:07 2023/05/23

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Netflix、Disney＋等串流媒體逐漸成為港人常用的娛樂平台之一。為提供更好的用戶體驗，Netflix亦不斷改進其應用程式的功能，包括周一（23日）新推出的「我的片單（My list）」過濾器。

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Netflix「My list」功能於2013年推出，容許用戶保存想稍後觀看的電影和節目。而新增的過濾器除了可以簡單將電影和電視節目等分類外，還可以分類出已觀看及未開始觀看的影片。用戶還可以按影集的發布日期、節目名稱的字母順序，和用戶添加至列表先後順序的方式，對影集進行排序。

值得注意的是，儘管「My list」功能，可在網頁版和智能電視上使用，但新推出的過濾器功能，目前僅適用於智能手機。Netflix亦表示，目前未有計劃將相關功能添加到其他平台。但電視上的Netflix用戶亦將迎來新更新，在應用程式主屏幕中，提供有關「即將推出」影集的新分類。

該過濾器功能已適用於Android版的手機應用程式，包括香港地區，用戶只需更新應用程式至最新版本即可。該企表示，iOS用戶則將在未來幾周內獲得更新。

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責任編輯：殷凱怡

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