網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動

社交平台Twitter周一（22日）流傳一張圖片，內容顯示美國五角大樓建築群旁發生爆炸，大量黑色濃煙直冒天空。不少已獲驗證的Twitter帳戶有轉載圖片，但目前尚未清楚其出處。美國國防部其後證實圖片是由人工智能（AI）生成，但據報曾導致股市短暫下跌。

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相關Twitter帖文指，位於華盛頓特區以外的弗吉尼亞州阿靈頓（Arlington）消防部門已得悉爆炸事件，但指未對公眾造成威脅。平日分享國際軍事衝突新聞，且經過驗證的Twitter帳戶OSINTdefender亦有轉載帖文。

美國國防部其後證實，相關圖片為偽造。但美國有線新聞網絡（CNN）報道指，由於圖片廣為流傳，一度造成股市短暫下跌。OSINTdefender其後亦為轉載行為致歉，指事件是一個很好的例子，證實偽造圖片可以輕易操縱流傳信息，在未來或會造成威脅。

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是次亦非首次有AI生成圖片在社交媒體上廣為流傳。此前教宗身穿時尚白色長款羽絨服的相片亦遭瘋傳，但其後同樣證實是德國藝術家利用AI生成。他更製作了一幅黑白相，並獲得攝影大賽獎項。他最終拒絕接受獎項。

外界亦認為，是次事件亦突顯Twitter用戶驗證問題。

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責任編輯：李俊儀