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【寵物市場】沃爾瑪進軍寵物遙距診症市場　大戰亞馬遜

商業 11:29 2023/05/23

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沃爾瑪（Walmart）與獸醫遙距醫療服務商Pawp達成協議，向Walmart+訂戶提供為期1年的Pawp會員資格，正式進軍新興的寵物遙距診症市場。隨著消費者愈來愈貪方便，遙距獸醫診症在美國更趨普及，但一些獸醫表示，這做法對寵物可能存在風險。

【AI取代人類】害怕人工智能搶飯碗　42% 員工不敢向上司坦誠使用 AI

據CNBC報道，從今（23日）開始，Walmart+訂戶將可以透過視像或即時通訊軟件，進行無限次獸醫遙距診症。沃爾瑪表示，該優惠將限時提供，訂戶必須在11月19日之前參加。 Pawp現時的年度會費為99美元起。

會員獲多種優惠

據悉，Amazon Prime每年收費139美元或每月14.9美元，會員目前可以免費使用GrubHub+  1年，以及照片存儲和處方藥物折扣等福利。

沃爾瑪（Walmart）與獸醫遙距醫療服務商Pawp達成協議，向Walmart+訂戶提供為期1年的Pawp會員資格。（法新社圖片）

而Walmart+則每年收費98美元，或每月12.95美元，與亞馬遜的Prime相近，沃爾瑪為會員提供無限次免費送貨和一系列其他優惠，如免費使用Paramount+和油站折扣等。沃爾瑪希望透過有關服務加強會員的忠誠度，同時吸引和留住高收入客戶，面對競敵亞馬遜時能保持競爭力。

美寵物市場商機無限

美國寵物市場正值爆炸式增長，據Bloomberg Intelligence研究，到2030年末，預計相關市場將增長至2千億美元，寵物保健是其中一個重要板塊。傳統的寵物零售商如Chewy和Petco都已加強相關投資。

寵物遙距診症於疫下開始流行，但做法頗具爭議。部分獸醫認為虛擬檢查很難評估寵物的健康問題，但亦有人認為服務可讓寵物得到適時診斷和藥物。

【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替

責任編輯：歐陽佩

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