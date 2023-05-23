【TikTok禁令】TikTok入稟尋求推翻蒙大拿州禁令　違反「言論自由」憲法

▲ TikTok入稟尋求推翻蒙大拿州禁令 違反「言論自由」憲法

美國蒙大拿州（Montana）州長上周簽署法令，從明年1月1日起禁止下載字節跳動旗下短片社交平台TikTok。TikTok於周一（22日）正式入稟法院，要求阻止蒙大拿州對TikTok實施全面禁令，並判決法令違憲。

TikTok指，蒙州禁令違反美國憲法第一修正案內保障言論自由的條款，認爲州政府此舉是基於毫無根據的猜測，重申公司不會與中國政府共享用戶訊息，並已採取措施保護用戶的私隱和安全。

蒙大拿州檢察總長發言人則表示，早前預計該禁令會受法律挑戰，已充分準備好捍衞法律，保護蒙州民眾私隱和安全。

上周，蒙州成爲全美首個立法全面封殺TikTok的州份，當地數名TikTok用戶日前亦入稟法院，尋求推翻有關禁令。

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記者：伍鍵文