尋找護理界新血　仁愛堂YES培訓學院為人才「牽紅線」

本港人口老化問題持續，令醫療、護理的需求隨之增加。然而前線醫護人員的人手持續短缺；若要維持服務質素，如何招攬有質素的員工是每間機構一個非常重要的課題。

另一邊廂，多年來開辦了不少護理證書課程的仁愛堂YES培訓學院，眼見很多學員在完成課程後，對於後續會去向亦有不少疑問。學院於是便在5月19日聯同多間醫護機構舉行了一場招聘會，旨在為機構及人才進行「配對」，緩解前線人手需求問題。半日的活動共有二百多位求職者到場，可見護理行業工作吸引力之大。仁愛堂YES培訓學院總主任黃愛稀亦提到，希望學院成為機構和求職者之間的一道橋樑，讓醫護機構和優秀的護理人才相遇。

是次在場進行招聘的機構包括松齡護老集團、康健醫療及牙科服務有限公司、盈健醫療、香港耀能協會、東華三院、香港港安醫院－荃灣和卓健醫療服務有限公司及，合共提供100多個不同的護理工作職位空缺，由護理員、診所助理，以至一般文職工作也有，求職者有多種選擇。

▲ 活動當日有共二百多位求職者到場。

▲ 在場機構提供不同種類的職位空缺，供求職者選擇。

當日除了招聘活動外，還設有各機構多場講座和示範，如講解行業最新發展、腹膜透析及抽血示範等等，內容涵蓋護理工作不同範疇，讓求職者更深入地及全面了解護理工作。過程中，求職者有機會與不同機構的人事部職員進行交流。除了薪酬及工時外，很多求職者亦想了解更多職位細節，為未來做好準備。

▲ 求職以外，不少參加者亦對護理示範非常感興趣。

▲ 招聘會當日資深註冊護士Ben Sir向參加者進行腹膜透析示範。

▲ Ben Sir向參加者講解抽血程序。

▲ 東華三院代表當日進行復康工作相關示範。

▲ 不少機構同場亦舉辦了招聘講座，令求職者可對工作內容有更深入了解。

不拒年齡與資歷，想入行先問「心」

在眾多求職者當中，亦不乏未有工作相關經驗的護理新手，希望透過是次活動「轉職」成功。

松齡護老集團代表提到，有部分求職者會擔心自己的年齡較大，影響獲聘機會。他認為其不同年齡的員工其實各有優勢︰年輕的員工體力較好，而較成熟的員工會比較擅於長者和長者相處。如有意入行，最重要的是「有心」，可以做到「敬老如親」。只要有相關證書學歷，即使缺乏相關工作經驗，機構亦會考慮，並提供在職培訓。

同時，康健醫療及牙科服務有限公司的代表亦提到，即使是零經驗的護理新手，只要有讀過相關證書課程機構亦非常歡迎，並表示如有意入行，有良好的溝通及應變技巧非常重要，因診所不時會出現突發狀況，要懂得應付。

▲ 不少機構代表認為想加入護理行業，應變能力亦非常重要。

在未來，仁愛堂YES培訓學院將繼續與不同機構合作，定期舉辦更多招聘活動幫助他們招攬人才；同時也希望加深有興趣入行人士對護理業的認識，了解護理工作的價值，吸引更多人行，為業界發揮正面的影響。

▲ 學院希望是次活動可為業界發揮正面的影響。

(特約)