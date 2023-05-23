▲ 【滙豐HSBC】鄭維新獲任命為香港上海滙豐銀行獨立非執董

HSBC滙豐 （00005） 旗下香港上海滙豐銀行公布，委任永泰地產副主席兼行政總裁鄭維新為獨立非執行董事，並且在5月19日已經履新。鄭維新將是香港上海滙豐銀行薪酬委員會和風險管理委員會成員。

滙豐介紹，鄭維新目前也是逸蘭酒店及公寓管理有限公司主席，過去在和黃、九龍倉集團出任管理層，推動公司在中國和美國的業務發展，包括設立合資企業、進行併購及共同投資。

在董事和公職經驗方面，鄭維新曾任渣打香港、電視廣播 （00511） 、東方海外 （00316） 獨立非執董，也曾任證監會、機管局董事，以及市建局和大學教育資助委員會主席。

他現時為香港文化委員會成員﹑養和醫療集團臨床管治委員會成員，以及香港演藝學院校董會主席。

香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，鄭維新對亞洲以至環球市場的深厚認識，對滙豐執行策略、推動盈利增長及為所有持份者創造價值方面能帶來裨益。

據香港上海滙豐銀行中期報告，公司董事會成員包括李澤鉅、利蘊蓮、鄭志雯等本地地產巨頭的成員。

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編輯：麥德銘