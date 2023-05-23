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【土耳其大選】得票第三高總統候選人 支持埃爾多安連任

環球政治 10:46 2023/05/23

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土耳其上周日（14日）總統大選因未有候選人得票率過半，定於接下來的周日（28日）舉行次輪投票。上一輪得票率第三高的候選人奧安（Sinan Ogan）表態支持現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），埃爾多安連任機會極大。

【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事 【下一頁】

奧根宣布會支持埃爾多安，並促請在首輪投票支持他的選民，於次輪改投埃爾多安。

奧根形容土耳其正處於關鍵時刻，認為有四大優先事項需緊急解決，包括難民和移民問題、地震後的國家安全威脅、經濟問題及打擊恐怖主義。

上一輪投票中，埃爾多安得票約 49.52%，領先反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）約5個百分點，而奧安得票率則為5.17%。

因此手握5.17%選票的奧根成為造王者，他要求其餘候選人向難民及部分庫爾德團體採取更強硬政策，但指反對派未能滿足其條件。

科勒齊達奧盧於Twitter發帖文，指現在顯然看到誰人與出賣國家的人為伍。他呼籲所有仍未投票的人站出來投票，拯救國家免受恐怖主義和移民侵害。

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責任編輯：鄭錦玲

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