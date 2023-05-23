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【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事

環球政治 10:41 2023/05/23

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俄羅斯邊境地區別爾哥羅德（Belgorod）周一（22日）突然出現襲擊，當地政府控訴屬「烏克蘭破壞者」所為。但烏方否認涉事，反指是俄國的兩個反對派軍事組織的行動。今次亦相信是俄烏戰爭爆發後，俄國領土遭遇最大規模的一次攻擊。

【俄烏戰爭】俄稱佔領巴赫穆特 澤連斯基否認失守 【下一頁】

俄羅斯志願軍團（Russia Volunteer Corps）周一深夜在社交平台發布影片，宣稱即將攻擊別爾哥羅德。網上流傳的影片及照片亦顯示，別爾哥羅德地區多處深夜起爆發衝突。

另一個反俄政府武裝組織自由俄羅斯軍團（Freedom of Russia Legion）亦宣稱，已穿越邊境向俄軍據點進攻，並派員攻打別爾哥羅德地區的城鎮。

別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）直指，烏克蘭「破壞組織」進入俄國領土，已被俄羅斯安全部門擊退，事件造成8人受傷。

摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟 【下一頁】

格拉德科夫指當地兩個地區有房屋及政府建築被攻擊，並造成破壞。有消息指出，遇襲目標分別是俄羅斯內政部及俄羅斯聯邦安全局（FSB）的建築。

克里姆林宮表示，別爾哥羅德的行動是分散烏克蘭東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut）戰線的注意力。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普京（Vladimir Putin）已知悉事件。

烏軍情報發言人表明，烏方與俄羅斯別爾哥羅德地區襲擊事件無關，強調有關團體為獨立行動，烏軍並無任何控制。

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責任編輯：吳漢培

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