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【日本旅遊】香港航空7月8日起加開名古屋航線、每周4班　可即日於網站預訂機票

Hot Talk 10:36 2023/05/23

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【日本旅遊】香港航空7月8日起加開名古屋航線、每周4班　可即日於網站預訂機票

全球航空公司逐步增加航班，香港航空（Hong Kong Airlines）宣佈，將於7月8日起開通每周4班連接香港和名古屋的服務，為繼4月推出福岡航線和恢復提供日本其他目的地的額外航班後，香港航空推出的新航線。顧客於即日起可在香港航空網站上預訂機票。

名古屋為愛知縣首府，擁有約230萬人口，是日本重要的交通樞紐中心和旅遊的重要門戶，當地有佔日本歷史重要地位宏偉的名古屋城，亦有以傳統合掌房屋而聞名的聯合國教科文組織世界文化遺產的白川鄉。

香港航空名古屋航班具體時間表如下 （所有時間均為當地時間）：

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港 – 名古屋 HX664 0930 1425 週一、三、五、六
名古屋 – 香港 HX665 1525 1830 週一、三、五、六

香港航空為應對兩地旅客對夏季旅遊不斷增長的出行需求，除了每天2班前往大阪和沖繩，每周3班前往札幌的服務外；自6月開始，前往東京（成田）航班將增加至每天3班、前往福岡和名古屋航班則分別於6月及8月開始加至每日一班。

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編輯：陳韻妍

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