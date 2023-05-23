【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密　美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

▲ 【銀行危機】美國第一公民銀行控告滙豐挖走42名SVB銀行家及竊取商業機密 「剝離矽谷銀行的盈利引擎核心」

外電報道，美國第一公民銀行（First Citizens）收購矽谷銀行（SVB）後，控告HSBC滙豐 （00005） 及一名矽谷銀行前員工在一個名為「殖民地計劃（Project Colony）」的項目中，挖走矽谷銀行的高級銀行家及商業機密，剝離矽谷銀行的盈利引擎核心。滙豐對於拒絕置評。

矽谷銀行於3月初倒閉，翌日滙豐同意以1英鎊的價格，收購矽谷銀行英國分行。報道指，自滙豐收購矽谷銀行英國分行後數天，一名美國矽谷銀行高級管理層David Sabow加入滙豐，他其後擔任「殖民地計劃」的總策略人，從矽谷銀行挖走逾40名員工過檔至滙豐。

被挖走的員工與客戶擁有密切聯繫

第一公民銀行聲稱，被挖走的員工與客戶擁有密切聯繫，以及詳盡的客戶紀錄，令矽谷銀行得以在科技客戶群中享有優勢。

據第一公民銀行的訟詞，Sabow為執行「殖民地計劃」，瞄準6名矽谷銀行的高級銀行家，而這些銀行家將會帶同其他員工一同過檔，為吸引這些高級銀行家，他給他們豐厚的報酬待厚，最終共有42名矽谷銀行員工請辭。

應向第一公民銀行提供逾10億美元的懲罰性賠償

第一公民銀行曾稱，希望矽谷銀行維持其與西岸科技及初創團體的密切聯繫，可惜其努力卻因矽谷銀行高管的背叛而受到破壞，數十名銀行家請辭違反信託及忠誠的協定。

訟詞亦指，滙豐盜竊及濫用機密、專業及商業訊息，破壞第一公民銀行的商業運作，造成不公平競爭，有關非法的操守行為理應受到譴責，同時應向第一公民銀行提供逾10億美元的懲罰性賠償。

第一公民銀行並警告，若數十名銀行家從一家倒閉的銀行中請辭後沒有受到懲罰，便會破壞金融穩定性，同時若要激勵銀行拯救倒閉的銀行，機會主義的競爭對手及內部人員便不應該在交易完成前，獲取相關高度機密的商業訊息及銀行資產。

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編輯：陳韻妍