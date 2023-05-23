【ChatGPT】蓋茨：AI助手將取代亞馬遜、搜尋引擎　微軟有一半機會敗陣？

▲ 蓋茨料生成式AI顛覆將搜尋及網購市場

ChatGPT掀起人工智能熱潮，微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）表示，開發人工智能助理將成為科網企業競賽勝出的關鍵，並且會徹底改變搜尋引擎、生產力及網購業務領域的現況。蓋茨稱：「你不會再使用搜索網站，也永遠不會去亞馬遜（Amazon，美：AMAZ）。」

微軟為ChatGPT母企OpenAI的主要投資者，並且加快在旗下全線產品引入AI輔助功能，但蓋茨出席由高盛（美：GS）及風投基金SV Angel主辦的AI大型研討會「AI Forward 2023」時仍稱，在AI競賽中，有一半機會是由新興初創企業跑出。他補充，若微軟不參與這場競賽，將感到失望。

亞馬遜 、Alphabet（美：GOOG）旗下Google及微軟都未有回應 蓋茨最新評論。

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記者：伍鍵文