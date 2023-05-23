  • 29°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介德昌電機、華潤萬象生活、信義能源

股市 12:30 2023/05/23

分享：

分享：

恒生指數中午收報19563點，跌114點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介德昌電機 （00179） 、華潤萬象生活 （01209） 、信義能源 （03868） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3532270

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介德昌電機控股、華潤萬象生活及信義能源

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

 

責任編輯︰陳安蓓

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、龍源電力、中國電力
2023/05/22
【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、龍源電力、中國電力
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
2023/05/16
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達
2023/05/18
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能、恒安國際、中糧家佳康
2023/05/17
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能、恒安國際、中糧家佳康
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、渣打集團、農夫山泉
2023/05/19
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、渣打集團、農夫山泉

你可能感興趣

【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、龍源電力、中國電力
12:30 2023/05/22
【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、龍源電力、中國電力
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
12:30 2023/05/16
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達
12:30 2023/05/18
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、渣打集團、農夫山泉
2023/05/19
【石Sir午市閒談】今日推介國泰航空、渣打集團、農夫山泉
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達
2023/05/18
【石Sir午市閒談】今日推介中國食品、大唐新能源、普拉達
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能、恒安國際、中糧家佳康
2023/05/17
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能、恒安國際、中糧家佳康
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
2023/05/16
【石Sir午市閒談】今日推介東方電氣、福萊特玻璃、阿里巴巴
【石Sir午市閒談】今日推介創維集團、京東物流、美團－Ｗ
2023/05/12
【石Sir午市閒談】今日推介創維集團、京東物流、美團－Ｗ
信義能源控股（03868） 華潤萬象生活（01209） 德昌電機（00179） 市場動向 技術分析 個股分析 沽出 買入價 買入 投資策略
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

ETF通續優化　恒生科技指數ETF受注目

下一篇文章

【MPF】BCT銀聯成爲景順強積金策略計劃保薦人、預期第四季生效　晉身全港5大MPF保薦人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【港元拆息】拆息罕見劃一4.7厘　Citi Plus 1個月定存息逾4厘
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美股期貨】道指期貨升46點　拜登麥卡錫稱債務上限談判富有成效（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升46點　拜登麥卡錫稱債務上限談判富有成效（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款