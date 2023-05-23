【MSCI換馬】順豐同城(09699)港股稀有同城即配服務股勢受捧？

內地外賣平台巨頭以號稱「十億激賞」優惠進擊地覆蓋香港市場，拉開香港外賣平台市場戰蔓，同時亦再重提市場對外賣平台盈利能力的問號；窒礙愈來愈多直播平台如抖音、快手、甚至微信亦布局外賣場景，令內地外賣市場更趨白熱化，此類大股表現今年以來亦偏向牛皮，無獨有偶，MSCI近期卻乘機公布將換馬至順豐同城(09699)此類受惠內地平台競爭新格局下的第三方即配服務平台身上，是否意味着看好此類受惠同城零售所帶動的即時配送服務需求？

Vantage Market Research近日預期，全球物流市場將由2022年的2,615億美元規模，增加至2030年的5,709億美元，年複合增長達11.8%。

事實上，今年以來，內地快遞業呈整體企穩回升的趨勢，業務量增速逐月提速向好，僅用4個多月就完成400億件，反映內地新零售業態下的需求依然強勁。國家郵政局監測數據顯示，截至5月4日，今年全國快遞業務量達400億件，對比2022年提前了24天。今年「五一」假期，全國共攬收快遞包裹14.96億件，日均攬收量較去年「五一」假期增長11.64%；投遞快遞包裹15.99億件，日均投遞量較去年「五一」假期增長8.78%。而多個電商平台已釋出其今年618促銷節的節奏及玩法，如抖音電商將投入100億元以及多項舉措助力商家發展、快手618購物節亦預計投入百億平台流量及10億元人民幣商品補貼，加上今年618電商平台規則較「簡化」下，預期將會進一步帶動相關的物流及同城即時配送需求。

順豐同城早在今年初被市場視為抖音入局外賣場景的受惠股。正如抖音去年先後與各個同城即時配送平台如順豐同城、達達、閃送等落實合作，令市場預期如抖音、快手這類直播平台進入外賣以至本地生活市場競爭時，需要借助同城即時配送平台去支持其配送方面。而不同於外賣平台、社區團購所自營的即時配送，從順豐集團中孵化出來的順豐同城定位為獨立的「第三方即配平台」。簡單來說，即是順豐同城不做外賣商流，不做本地生活的內容，並不會與本地生活平台構成競爭，而只是作為配送服務商，為客戶提供即配服務。

順豐同城CTO陳霖上月接受內媒訪問時提到，順豐同城與內地外賣平台巨頭仍有很大差別，內地外賣平台巨頭做的是標準化，不管是對商家還是對騎手，都是做標準化的模式；而順豐同城做的是物流，要往全場景發展，除了做短距離的餐飲客戶，還做長距離的個人跑腿單、最後一公里的落地配，還有做其他中距離的。順豐同城除了要做標準化，還要做很多非標準化的東西，亦即是「客制化能力」，讓這些能力更好的服務To B的場景。

客制化能力更好服務To B場景

難怪中金公司早在順豐同城績後就刊發研報看好順豐同城會跑贏行業，該行當時就已認為，憑藉品牌口碑與第三方平台中立優勢，得以與多元商流合作，推動To B收入持續增長，更預期2023年To B收入將恢復至超過20%的同比增長態勢。而隨着公司逐步滲透大網內超300萬活躍月結客戶，拓展商務場景，預計順豐同城To C業務將持續保持較高增長，而其最後一公里配送業務收入2023年亦預計能維持中高雙位數增長。

MSCI明晟公司早前對MSCI全球投資市場指數系列最新的審議結果及名單出爐，順豐同城將會納入MSCI中國小型股指數。大行中信里昂隨即在上述換馬公布後，於本月16日給予順豐同城「買入」評級，目標價14.36港元。

順豐同城作為中國規模最大的第三方即時配送服務平台的定位優勢在於，無論餐飲外賣，抑或同城零售、近場電商和近場服務等全場景業務覆蓋，也被視為其高速增長背後的強勁後盾。

中信里昂上述研報就認為，公司可持續利用其包括物流能力、獨立第三方即配服務的獨立定位及「順豐」品牌在內的領先優勢，並受惠於多元化即時配送服務市場的高速增長趨勢，該行預期順豐同城2023年及2024年收入按年增長高達30%及27%，更預期在員工成本下降及規模化擴張的因素推動下，順豐同城將於今年上半年有望實現收支平衡，勝過市場原先預期。

非餐即配推動未來成長性

值得留意的是，中國即時配送服務行業訂單成長將會由過往受到餐飲外賣帶動，逐步轉變為由非餐場景所推動，比如從剛過去的520網絡情人節，便可見一斑。順豐同城通過結合「四輪+二輪」的方式針對性解決鮮花蛋糕這類遠距離、大重量、易損壞等複雜配送需求，520期間鮮花蛋糕四輪配送單量較去年同期增長94%。據艾瑞咨詢，中國即時配送服務行業訂單規模預期至2026年將達958億單，行業訂單由餐飲外賣及來自同城零售、近場電商、近場服務等非餐場景的訂單所帶動，預期非餐訂單佔整體的比重有望在2026年突破至六成以上。而中信里昂上述最新的研報亦指出，此行業將由非餐類即時配送需求所帶動，該行預計，在即時配送總量年複合增長26%的增速(2022-2025年)當中，非餐類配送將佔整體逾五成貢獻，故該行看好順豐同城並給予前述的成長性預期。

順豐同城股價上周力爭在150天線樓上企穩，以周一(22日)收市價計，順豐同城現價歷史市銷率(PS)為約0.76倍，較其港美股同業PS分別3.38倍及1.08倍存在明顯折讓，反映其股價存在追落後的空間。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com