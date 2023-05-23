【港股市況】快手績後再升半成　恒指轉跌48點　美團升近2%、蔚來升6%　電能連跌五日（不斷更新）

市場持續關注美國債務上限談判。美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫於周一在白宮談判，麥卡錫指，會議氣氛比以前好，討論富有成效，但尚未達成協議。恒指高開35點，報19713點。快手 （01024） 績後再升半成。

另外，今日將有阿里健康 （00241） 、滔搏 （06610） 、金山軟件 （03888） 等業績公布。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：01】龍皇集團 （08493） 復牌後走高，現升26.5%，報0.043元，成交額錄9.37萬元。

【10：49】【滙豐HSBC】鄭維新獲任命為香港上海滙豐銀行獨立非執董

【10：37】公用股走弱，電能 （00006） 跌3.6%，長江基建 （01038） 跌2.9%，而中電 （00002） 跌2%，並連跌6日。

【10：20】恒生科指轉跌0.1%，報3899點。

【10：12】美團 （03690） 升1.8%，報135元。大和表示，美團攻港外賣平台「KeeTa」比Deliveroo及Foodpanda更具價格競爭力，加上年底前將覆蓋全港，重申「買入」評級，目標價205元。

【10：06】翰森製藥 （03692） 再升4.6%，報13.74元。

【10：04】恒指轉跌14點，報19663點。

【10：00】電能 （00006） 連跌5日，現再跌2.5%，報42.35元。

【09：55】中國有贊 （08083） 升3.4%，報0.152元。公司收購有贊科技餘下約48.10%股權，涉資約26.2億元。公司以每股代價股份0.18元之發行價向賣方配發及發行合共145.5億股新股份支付，佔公司現有已發行股本約78.98%及於緊隨完成後經擴大後已發行股本約44.12%。其發行價較中國有贊周一收市價0.147元溢價約22.45%。交易完成後，公司持有有贊科技100%股權，有贊科技之財務業績將繼續於公司之財務業績綜合入賬。

【09：43】恒生科指一度升1%，高見3947點，現升0.8%，報3936點。騰訊 （00700） 升1%，報344元；美團 （03690） 升1.6%，報134.8元。

【09：40】恒指曾一度轉跌3點，低見19675點，現回升44點，報19714點。

【09：32】蔚來 （09866） 再升6.3%，報69元，創一個月高。

【09：24】【騰訊700】內地5月批出86個遊戲 騰訊《王牌戰士2》上榜、股價高開逾1%

【09：23】【業績｜快手1024】快手高開3% 首季營收增19.7% 首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元

【09：20】恒指開報19713點，升35點。騰訊 （00700） 升1%，快手 （01024） 績後升3%。

【09：15】恒指期貨升23點，報19706點。

【09：00】龍皇集團 （08493） 復牌。

【08：50】恒指黑期升82點，報19742點。

【07：55】【業績｜平保系】陸金所控股首季淨利潤大跌86% CEO趙容奭：公司U型復甦逐漸成形

【07：35】【Morning精點】酷熱天氣持續至下周初｜美團攻港外賣服務「KeeTa」昨正式上線

【07：30】環球科技股升勢持續，中概股指數升2.1%，收報6455點。港股ADR靠穩，阿里美股高港0.8%，網易美股低港1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】昨晚美國股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。最後，道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點，創去年8月高。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點 阿里美股高港1%（不斷更新）

編輯：姚卓然