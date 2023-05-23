【港股市況】快手績後再升半成　恒指升42點　騰訊美團升1%、蔚來升6%（不斷更新）

市場持續關注美國債務上限談判。美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫於周一在白宮談判，麥卡錫指，會議氣氛比以前好，討論富有成效，但尚未達成協議。恒指黑期升82點，報19742點。今日將有阿里健康 （00241） 、滔搏 （06610） 、金山軟件 （03888） 等業績公布。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：43】恒生科指一度升1%，高見3947點，現升0.8%，報3936點。騰訊 （00700） 升1%，報344元；美團 （03690） 升1.6%，報134.8元。

【09：40】恒指曾一度轉跌3點，低見19675點，現回升44點，報19714點。

【09：32】蔚來 （09866） 再升6.3%，報69元，創一個月高。

【09：24】【騰訊700】內地5月批出86個遊戲 騰訊《王牌戰士2》上榜、股價高開逾1%

【09：23】【業績｜快手1024】快手高開3% 首季營收增19.7% 首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元

【09：20】恒指開報19713點，升35點。騰訊 （00700） 升1%，快手 （01024） 績後升3%。

【09：15】恒指期貨升23點，報19706點。

【09：00】龍皇集團 （08493） 復牌。

【08：50】恒指黑期升82點，報19742點。

【07：55】【業績｜平保系】陸金所控股首季淨利潤大跌86% CEO趙容奭：公司U型復甦逐漸成形

【07：35】【Morning精點】酷熱天氣持續至下周初｜美團攻港外賣服務「KeeTa」昨正式上線

【07：30】環球科技股升勢持續，中概股指數升2.1%，收報6455點。港股ADR靠穩，阿里美股高港0.8%，網易美股低港1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】昨晚美國股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。最後，道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點，創去年8月高。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點 阿里美股高港1%（不斷更新）

編輯：姚卓然