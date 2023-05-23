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【恒指夜期+北水】北水轉錄逾50億元淨流入 大手買指數ETF沽建行中芯 恒指夜期跌36點（不斷更新）
港股出現調整，北水再度趁市況跌至低位趁低吸納，轉錄超過50億元淨流入。資金主力買指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄21及10億元淨流入，業績較預期優勝的快手 （01024） 亦有近3億元淨流入；淨流出方面，建行 （00939） 及中芯 （00981） 分別走資3.6及1.2億元。
恒指夜期跌36點，報19400點。
恒指全日跌246點 科指跌逾1%、中芯挫6% 快手績後再升3%、蔚來升4%
市場持續關注美國債務上限談判。美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫於周一在白宮談判，麥卡錫指，會議氣氛比以前好，討論富有成效，但尚未達成協議。恒指高開35點報19713點後走低，最後全日跌246點，收報19431點，成交額863億元，受制250天牛熊綫（約19690點）。恒生科指跌1.3%，報3852點。
醫藥股逆市升，翰森製藥 （03692） 升4.6%。而快手 （01024） 績後再升3%。至於公用股捱沽，電能 （00006） 跌3.1%，而中電 （00002） 跌2.8%，並連跌6日。芯片股亦向下，中芯 （00981） 跌6.4%，華虹半導體 （01347） 跌4.6%。
另外，今日將有阿里健康 （00241） 、滔搏 （06610） 、金山軟件 （03888） 等業績公布。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|藥明生物
|44.85
|+0.7
|+1
|36
|九置
|40.95
|+1.5
|+1
|-14
|美團
|132.80
|+0.2
|+1
|-105
|平保
|530.5
|-3.5
|-19
|9
|騰訊
|335.60
|-1.4
|-21
|14
|友邦
|78.30
|-2.1
|-31
|423
焦點股份及財經日誌︰
大行報告：
【大行報告｜快手】瑞銀：快手現時估值吸引、回購助解投資者退股憂慮 一文看清大行對快手季績看法（不斷更新）
即市走勢︰
【18：35】北水轉錄逾50億元淨流入，大手買指數ETF沽建行中芯，恒指夜期跌36點
【17：37】【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部 冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作
【16：43】【加密貨幣】證監會：監管虛擬資產交易平台規定6月1日起生效 散戶可參與大型代幣交易
【16：10】恒指收報19431點，跌246點，成交額863億元。翰森製藥 （03692） 升4.6%，中芯 （00981） 跌6.4%。快手 （01024） 績後再升3%，蔚來 （09866） 升4%。
【16：00】恒指U盤前跌250點，報19428點。
【15：50】【國泰航空】內地客小紅書投訴空中服務員歧視非英語客人 國泰再致歉、三日內公布處理結果
【15：40】【芯片大戰】中芯、華虹半導體齊插半成 中國芯片業據報憂日本出口禁令較美國更嚴格
【15：19】平保 （02318） 跌3.8%，報52.9元，接近跌回4月26日業績後的升幅。
【15：15】【潘樂陶旗下】競委會啟動第二輪冷氣工程訴訟 安樂工程去年已支1.5億元罰款
【15：08】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 均跌1%。
【14：58】恒生科指跌1.4%，報3848點。中芯 （00981） 及華虹半導體 （01347） 跌5%。
【14：38】恒指跌262點，報19417點。恒生科指跌1.1%，報3857點。
【14：07】恒指愈跌愈多，現跌163點，報19513點。
【13：37】中芯 （00981） 跌2.9%，華虹半導體 （01347） 跌3%。據外電報道，中國芯片行業憂慮日本對關鍵芯片製造設備出口限制過於廣泛，有可能影響技術較低商品的矽生產，包括用於所有電子產品如汽車至洗衣機。
【13：16】光伏股逆市走強，福萊特玻璃 （06865） 升7.5%，信義光能 （00968） 升3.5%。
【13：00】恒指午後跌125點，報19553點。電能 （00006） 跌4%。恒生科指跌約0.4%，報3888點。
【12：00】恒指半日跌114點，報19563點，成交額為409億元。翰森製藥 （03692） 再升4.7%，美團 （03690） 升1.6%，快手 （01024） 升4.7%。
【11：49】恒指跌106點，報19572點。
【11：43】中國科學院院士鍾南山表示，按seirs模型預測顯示，2023年新冠第二波疫情高峰發生在6月底，每周約6500萬宗。防疫股走高，開拓藥業 （09939） 炒高11%；康希諾 （06185） 升5.9%；山東新華製藥 （00719） 升7.6%；歌禮製藥 （01672） 升3.8%。
【11：26】恒指高開低走，跌77點，報19600點。
【11：20】豆盟科技 （01917） 升19.5%，報0.184元，創27個月高，並且本月累彈約138%。
【11：01】龍皇集團 （08493） 復牌後走高，現升26.5%，報0.043元，成交額錄9.37萬元。
【10：49】【滙豐HSBC】鄭維新獲任命為香港上海滙豐銀行獨立非執董
【10：37】公用股走弱，電能 （00006） 跌3.6%，長江基建 （01038） 跌2.9%，而中電 （00002） 跌2%，並連跌6日。
【10：20】恒生科指轉跌0.1%，報3899點。
【10：12】美團 （03690） 升1.8%，報135元。大和表示，美團攻港外賣平台「KeeTa」比Deliveroo及Foodpanda更具價格競爭力，加上年底前將覆蓋全港，重申「買入」評級，目標價205元。
【10：06】翰森製藥 （03692） 再升4.6%，報13.74元。
【10：04】恒指轉跌14點，報19663點。
【10：00】電能 （00006） 連跌5日，現再跌2.5%，報42.35元。
【09：55】中國有贊 （08083） 升3.4%，報0.152元。公司收購有贊科技餘下約48.10%股權，涉資約26.2億元。公司以每股代價股份0.18元之發行價向賣方配發及發行合共145.5億股新股份支付，佔公司現有已發行股本約78.98%及於緊隨完成後經擴大後已發行股本約44.12%。其發行價較中國有贊周一收市價0.147元溢價約22.45%。交易完成後，公司持有有贊科技100%股權，有贊科技之財務業績將繼續於公司之財務業績綜合入賬。
【09：43】恒生科指一度升1%，高見3947點，現升0.8%，報3936點。騰訊 （00700） 升1%，報344元；美團 （03690） 升1.6%，報134.8元。
【09：40】恒指曾一度轉跌3點，低見19675點，現回升44點，報19714點。
【09：32】蔚來 （09866） 再升6.3%，報69元，創一個月高。
【09：24】【騰訊700】內地5月批出86個遊戲 騰訊《王牌戰士2》上榜、股價高開逾1%
【09：23】【業績｜快手1024】快手高開3% 首季營收增19.7% 首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元
【09：20】恒指開報19713點，升35點。騰訊 （00700） 升1%，快手 （01024） 績後升3%。
【09：15】恒指期貨升23點，報19706點。
【09：00】龍皇集團 （08493） 復牌。
【08：50】恒指黑期升82點，報19742點。
【07：55】【業績｜平保系】陸金所控股首季淨利潤大跌86% CEO趙容奭：公司U型復甦逐漸成形
【07：35】【Morning精點】酷熱天氣持續至下周初｜美團攻港外賣服務「KeeTa」昨正式上線
【07：30】環球科技股升勢持續，中概股指數升2.1%，收報6455點。港股ADR靠穩，阿里美股高港0.8%，網易美股低港1%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】昨晚美國股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。最後，道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點，創去年8月高。
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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升61點 阿里美股高港1%（不斷更新）
編輯：姚卓然