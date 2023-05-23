【銀行危機】摩通戴蒙警告：商業房地產貸款惡化或為部份銀行帶來危機

▲ 【銀行危機】摩通戴蒙警告：商業房地產貸款惡化或為一些銀行帶來危機

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，商業房地產是最有可能給銀行帶來問題，當中所倒下的將是某些地點、某些辦公物業、某些建築貸款，不過，它可以是獨立事件，未必牽連至每家銀行。

戴蒙警告，尤其是受近期金融動盪影響最大的小型銀行，需要為高於預期的利率而做好準備。他又指，利率最高可能升至6厘或7厘。

面對矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）等的銀行倒閉，他指，銀行業已開始通過控制貸款活動，為潛在損失和監管積累資金。「你已經看到信貸收緊，因為銀行保留資本的最簡單方法就是不發放下一筆貸款」。

另外，他提到，將 會出現一個信貸周期，但房地產除外。 例如，如果失業率急劇上升，信用卡損失可能會飆升至6%或7%，但這仍將低於2008年危機期間的10%。

戴蒙多次表述將來或有更多小型銀行倒閉，並要準備好高利率維持更長時間。早前他又指，美國愈接近債務違約，恐慌情緒將席捲市場。

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編輯：姚卓然