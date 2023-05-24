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【ET開市直擊】阿里系消息跟進及解讀 美團業績公布在即可追？（歡迎觀眾問股）

股市 08:27 2023/05/24

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阿里雲上市前擬精簡架構，據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 子公司阿里雲，計劃本月裁減7%人手，重新組織崗位和優化人員；同系阿里健康 （00241） 周二收市後派業績，全年轉賺5.3億元人民幣，收入按年增30%，維持不派息，阿里系新消息怎解讀？如何影響股價？美團 （03690） 首季業績周四登場，據彭博數據預測，首季收入為按年增24.2%；淨虧損收窄至2.15億元。里昂最新發表報告，料美團將受惠「本地生活服務」強勁復甦，維持「買入評級」，市場預期美團業績有不錯表現，現水平值得買入嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）今早9時於《ET開市直擊》為你一一盤點。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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美團－W（03690） 阿里雲 業績公布 裁員 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 港股 美股 股票
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