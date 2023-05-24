【ET開市直擊】阿里系消息跟進及解讀 美團業績公布在即可追？

阿里雲上市前擬精簡架構，據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 子公司阿里雲，計劃本月裁減7%人手，重新組織崗位和優化人員；同系阿里健康 （00241） 周二收市後派業績，全年轉賺5.3億元人民幣，收入按年增30%，維持不派息，阿里系新消息怎解讀？如何影響股價？美團 （03690） 首季業績周四登場，據彭博數據預測，首季收入為按年增24.2%；淨虧損收窄至2.15億元。里昂最新發表報告，料美團將受惠「本地生活服務」強勁復甦，維持「買入評級」，市場預期美團業績有不錯表現，現水平值得買入嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）今早9時於《ET開市直擊》為你一一盤點。

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責任編輯：葉淼