▲ 【業績｜平保系】陸金所控股首季淨利潤大跌86% CEO趙容奭：公司U型復甦逐漸成形

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 首季總收入為100.8億元（人民幣‧下同）按年下降41.8%；淨利潤為7.32億元，按年大跌86.2%，不過則扭轉去年第四季度的虧損8.1億元。

公司的技術平台收入和淨利息收入為主要收入來源，兩者分別為50.1億元和33.5億元，按年跌46.1%和32.8%，收入佔比分別為49.7%和33.2%。

截至3月31日，陸金所控股所賦能的貸款餘額為4,952億元，按年下降26.8%。累計借款人數由2022年3月31日的約1780萬人增加9%至約1940萬人。不過，第一季度，公司所賦能新增貸款為570億元，按年下降65.3%。公司（不含消費金融子公司）所賦能新增貸款的風險承擔比例由去年同期的20.4%上升到22.6%。

陸金所控股董事長兼首席執行官趙容奭表示，第一季度期間，充滿挑戰的經濟及經營環境仍在衝擊公司的行業及核心小微企業主客戶。不過，公司觀察到宏觀層面的復甦已有些許起色，對此持審慎樂觀態度。

同時，他又指，公司的U型復甦亦逐漸成形，信用評級組合及新增貸款信貸質量在改善，預計下半年承擔風險的貸款信貸核銷將逐步下降。

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編輯：姚卓然