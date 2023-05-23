【Dyson新品】Dyson推3大家居新品　洗地吸塵機集吸、洗、刮污於一身

疫情使港人的清潔意識提高，惟不少均是待看到灰塵時才會有動力清潔家居。主力智能家居清潔用品的電器品牌Dyson香港，今（23日）推出3款新品，其中包括乾濕兩用吸塵機V12s Detect Slim Submarine，和360 Vis Nav吸塵機械人，2款家居用的吸塵產品。

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內設2個水箱 免污水溢出

是次推出的V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵機，內設一個300毫升的清水箱，配合8個出水口的洗地滾筒吸頭，以每分鐘釋出18.75毫升清水量，讓用家足以同步為約110平方米的地面，進行釋水浸潤、吸附和刮污。

機身內部還另設一個容量達360毫升污水箱，負責研發該洗地吸塵機的高級設計經理SS Tong指，透過加設一個比清水箱更大容量的污水箱設計，可以避免污垢、污水在清理過程出現滿溢，造成二次污染情況。

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雙連桿懸吊系統 助機械人攀上地毯

Dyson 360 Vis Nav是Dyson首款於香港市場推出的吸塵機械人，Dyson指，其吸力比任何同類產品高出6倍。並採用實時定位和地圖建構（SLAM）技術，及配備360度視覺系統和半球狀魚眼透鏡。用家只要在首次使用時，讓機械人在需要清潔的空間走動一次，機械人便能建構相關空間的地圖。

機器人還採用雙連桿懸吊系統，爬升高度達21毫米，方便爬上地毯、電線等稍為高於地面的障礙物。而低吸設計，則方便清潔家具下方窄至99毫米高的範圍。機身中的26個感應器所收集的數據，亦能助機械人記住到過的地方及需要清潔的地方，以便在啟動時，執行灰塵偵測、避障和牆壁偵測等一系列任務。每次清潔後，MyDyson應用程式會提供深層清潔報告。

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全新外形設計 自動分析空氣污染水平

鑑於市民對室內空氣質素的要求愈來愈高，特別是商場、辦公室等較大型開放空間。Dyson也推出全新設計的空氣清新機Purifier Big+Quiet，專門為大型開放式空間而設。

Dyson聲稱，這款空氣清新機採用新錐形空氣動力學技術，空氣噴射範圍遠達10米，可捕捉小至0.1微米的超細微粒。還具備備全新二氧化碳感應器，配以系統的算法，每秒交叉檢查數據，分析房間內的空氣。當污染物水平上升時，空氣清新機會自動開啟淨化功能，並在空間徹底清潔、染物水平下降至指定標準後自動關閉。

目前乾濕兩用吸塵機V12s Detect Slim Submarine，已於內地發售，分別售5,699人民幣（約6,347港元）。360 Vis Nav吸塵機械人、Purifier Big+Quiet及HEPA Big+Quiet空氣清新機的售價，則有待公布。

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責任編輯：殷凱怡

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