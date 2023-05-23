WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能

WhatsApp是本港最常用的通訊工具之一，隨著近年社會對私隱的關注度提升，「加密」、「加密訊息」、「端對端加密」等也成科技界的熱門話題。對於一眾WhatsApp用家，對這系統加密訊息的了解有多深?最近WhatsApp就發布了資訊，讓大家更了解加密訊息的功能及其重要性，有以下5大重點：

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1. 什麼是加密訊息？

將訊息加密能夠有效保障你的私隱，尤其當你與朋友、家人或同事分享私人或敏感資訊時，加密功能便能防止你的訊息被洩漏或盜取。簡單而言，加密功能可以有效保護你的數據，並只有具備指定的金鑰（亦稱為加密密鑰）的人才能夠解鎖。



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2. 與端對端加密訊息有何不同？

每個加密訊息都是不一樣的。端對端加密可以確保只有你和你的通訊對象能夠閱讀你們之間的訊息，即使你們所使用的通訊軟件或平台也無法查看。基本上，只有收件人和發件人擁有解鎖和閱讀訊息所需的金鑰；通訊平台並沒有該金鑰。端對端加密能夠有效保護你所有的訊息，免受駭客或病毒如「中間人攻擊」等入侵，避免不法分子透過漏洞竊讀或竊聽有關內容。



雖然許多即時通訊應用程式都具備端對端加密功能，但並非所有都是默認啟用的，換言之你需要手動啟用這個功能，有時更需要先開啟開始私人或秘密聊天模式。WhatsApp和Signal便是默認使用端對端加密的免費應用程式。例如，在WhatsApp送出你的訊息前，系統會自動啟動加密保護，只有通訊對象有解鎖的金鑰。此外，每發送一則訊息，金鑰就會自動更換一次。以上一切均在系統中無形地進行，而你可以在聯繫人資訊中的「加密」分頁上使用「安全代碼驗證功能」，確認你的對話受到保護。

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3. 加密功能是否只會保護我發出的訊息？

不是。默認啟用端對端加密的通訊應用程式同樣會保護你與通訊對象的所有對話內容，包括：相片、文件、語音訊息，甚至乎語音及視像對話。

4. 對我的對話內容備份有什麼影響？

家人和朋友之間的訊息對我們來說非常重要，因此在備份時亦需要確保資料受到保護。在WhatsApp的對話會預設自動備份並儲存在手機的記憶體中。經端對端加密備份能夠確保你的訊息資料上載至任何一個雲端時都有多一層保障。在建立經端對端加密備份時，你的訊息和媒體會儲存在雲端，並經密碼或 64 位數字加密密鑰保護。要注意，若忘記密碼或密鑰，將無法還原備份。



5. 有其他的方法能夠進一步保障對話的私隱嗎？

除了端對端加密外，不同的通訊應用程式亦會提供各種功能為你的個人私隱帶來額外保障。例如，你可以選擇啟用限時訊息，設定在24小時、數日或數月後自動消失，確保訊息不會被永久紀錄。此外，WhatsApp亦提供多項保障私隱的功能，包括近日推出的「對話鎖定」，讓你可以將指定對話移至專屬資料夾內並需要密碼開啟，以及控制誰可以將你加入群組，以及隱藏上線狀態等，為你的私隱提供多一層保護。

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責任編輯：陳詠妍