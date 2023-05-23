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【AI取代人類】害怕人工智能搶飯碗　42% 員工不敢向上司坦誠使用 AI

商業 12:00 2023/05/23

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愈來愈多人發現AI能提升工作效率，但如果公司沒有引入的話，員工使用AI會不會違規？英國一項新調查就發現有42%的Z世代員工，不敢向上司坦誠在工作中有使用人工智能。

【AI取代人類】英國電信將裁員4成　部分工作改用AI代替

研究調查了英國1,000名年齡在16至79歲間的受僱人士，發現不論任何年齡，超過三分一的員工都害怕告訴他們的經理他們在工作中使用人工智能。對年輕一代來說這恐懼更明顯，42%的Z世代和40%的千禧一代都有這種感覺。

研究指這種擔憂可部分歸因於，英國公司沒有為人工智能制訂明確的使用方法。調查顯示，這些公司中有三分之二沒有關於人工智能的政策，員工對他們是否可以使用它一無所知。

66%英企沒為人工智能制訂公司政策

發起該調查的Advertising Week Europe的全球總裁Ruth Mortimer表示，人工智能常被聯想到可能會消除人類的工作，所以工人可能會覺得，如果他們向公司詢問是否可使用AI來完成任務，等同於說服公司用人工智能來取代自己。

Mortimer向企業建議，管理層需要向團隊表明他們了解AI，並且理解隨之而來的機遇和挑戰：「企業需要營造一種開放的氛圍，鼓勵他們的員工在這種快速的情況下，仍敢於與他們對話來改善工作模式，否則言些公司可能會落後。」

【AI客服】日居酒屋採用AI客服　訂檯率提高4.5倍

責任編輯：李智賢

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