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【業績｜快手1024】快手管理層拆解業績：有信心爭取更大電商市佔率　未來毛利率續改善

股市 22:13 2023/05/22

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【業績｜快手1024】快手管理層拆解業績：有信心爭取更大電商市佔率　未來毛利率續改善

內地短片平台快手 （01024） 上季錄上市以來首次經調整盈利，除了降本增效建功外，電商業務繼續高速增長，快手創始人兼首席執行官程一笑認為，整體網購行業仍在快速增長，而快手在直播電商佔據優勢地位，「完全有信心繼續獲得市場份額」。

程一笑稱，今年首季內地網上零售額增長8.6%，反映行業繼續增長。他提到，快手正不斷豐富產品類別及品牌商家，同時改善銷售渠道基礎，將具有價格競爭力產品精準推送及轉化，另外，現時短視頻電商GMV只佔低單位數，未來上升空間可觀。程一笑提到，品牌電商類別下，戶外運動類別增幅明顯，而快速消費品、家居數碼GMV佔比繼續提升。

快手首季營收增19.7%　首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元，看【下一頁】

收入結構改善續帶動毛利率

快手繼續主打電商及內容協同，程一笑稱，月活躍用戶的買家滲透率穩定在15%左右，認為整體用戶流量增加，付費用戶滲透率上升，以及更高購買頻率也是主要增長動力。

問及利潤率走勢，快手首席財務官金秉稱，成本增效成果顯著，上季毛利率按年增4.7個百分點，而營銷開支佔收入降至34.6%。金秉預計，未來毛利率持續改善，原因是高毛利的廣告及電商業務收入佔比持續提升，同時快手優化直播分成機制，有效控制成本，而伺服器及寬頻使用效率亦有所改善。

正訓練AI大模型 未有對外公布計劃

市場關注AI如何幫助視頻領域，程一笑指，快手已經組建大模型研發團隊，目前模型處於訓練階段，認為此次AI技術變革是一次長期的機遇，強調會紮實做好底層大模型，但暫時未有明確對外公布計劃。

程一笑列舉AI對快手作用，認為AI有助搜索資料及問答，提升用戶的搜索體驗，同時AIGC輔助生成圖文視頻能夠為創作用戶降低創作門檻，而且AI有助平台對短視頻和直播內容的理解，改善內容推薦回報率。

次季起外部廣告回暖明顯

市場關注外部廣告客戶恢復程度，程一笑稱，次季起外部廣告逐月回暖趨勢明顯，相關廣告支出錄得按年增長，預計廣告投放量今年暑假期逐步增加，原因是大量遊戲開發商即將發布新品。

相關文章：

【快手業績】快手績前漲逾6%　券商料首季電商GMV繼續起飛、內部廣告收入強勁

【快手1024】快手程一笑：GMV正式進入萬億人民幣規模、「川流計劃」加碼至600億流量　首季經營者數量增長五成

記者：李哲毅

港股 快手—W（01024）
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