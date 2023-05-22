【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性　不排除利率會上調至6厘

被譽為「鷹王」的明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）坦言，由於加息和暫停加息的理據旗鼓相當，故現時對下月是否應該暫停加息仍舉旗不定，更明言美國經濟若繼續出現不確定性，不排除利率會上調至6厘。

他認為加息和暫停加息的理據旗鼓相當，但坦言今次不加息，並不意味加息周期已經結束，指現在是自己在聯邦公開市場委員會工作（FOMC）工作多年來，經歷過最不穩定的時間，往後的決策將會由通脹數據引導，有機會要加息至6厘，但如果信貸收緊導致通脹回落，也有機會不必再加息。

美國白宮及共和黨近期就債務上限問題展開談判，至今仍未達成共識，卡什卡利亦有對債務問題發聲，表示聯儲局無法保護美國經濟免受債務違約的影響。

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編輯：葉志偉