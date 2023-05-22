  • 29°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKT】疫後在家上網需求持續升　推5G家用光纖入屋寬頻應付未來8K串流及Wi-Fi7用量

科技 22:04 2023/05/22

分享：

分享：

HKT Home董事總經理蔡煒健(左)表示，5000M 家用光纖入屋寬頻服務計劃已為未來的8K串流及Wi-Fi7的推出做好準備。右為HKT Home科技、生態系統及OTT業務主管黃康。(梁巧恩攝)

疫情期間不少港人一家大細在家工作、學習、娛樂，出現網絡大塞車。復常後不少人仍以混合模式工作，家居寬頻使用量未有下降至疫前水平。為應付市場需求，香港電訊旗下網上行早前推出5000M 家用光纖入屋寬頻服務計劃，以及2500M 頻寬升級計劃。

HKT Home董事總經理蔡煒健表示，據通訊事務局辦公室數據，2019到2022年間，每月平均寬頻互聯網使用流量增加58%，有持續上升之勢。不少人在家開會或直播，較以往對上傳速度更有要求。現有 1000M 光纖入屋寬頻指定客戶只需每月多付港幣 98元，也可升級至 2500M 頻寬。

【推動芯片產業】半導體設備供應商應用材料　斥313億建芯片研究中心

【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片
 

再配合接駁 5Gbps 寬頻接口之 Wi-Fi 6E 無線寬頻路由器，已可滿足用戶數碼生活越來越多元化，高數據流量的需要，如享 4K/8K 串流影片娛樂。不過，要留意在本港使用的Wi-Fi 6E路由器，按法例要求只可使用在5.925至6.425的吉赫頻帶操作，不能使用6.425至7.125的吉赫頻帶，故Wi-Fi 6E路由器暫只能發揮1500M的速度效能。

現VR/AR遊戲，必須有足夠的頻寬。(梁巧恩攝)

未來在家可輕鬆進入元宇宙場景。(梁巧恩攝)

未來在家可享4K/8K串流娛樂。(梁巧恩攝)

計劃自5月頭推出，不限於收入較高的家庭，申請者有不少公屋及居屋用戶，可見市民以實用為先。蔡煒健指，一般400呎以下的單位，可使用一個Wi-Fi 6E 無線寬頻路由器，但也需技術人員上門微調，以配合室內不同裝置的位置及用量，他指現在室內Wifi裝置如「軍備競賽」，樓上樓下的設備若有改變，也會影響。

蔡煒健指出，網上行已安裝超過200萬公里的光纖網絡，甚至已去到如長洲、南丫島等離島。但太遍遠的地方，拉光纖網絡難收回成本，需政府協助。

記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文
在家工作 8K 電訊 路由器 4K 串流 寬頻 Wi－Fi 5G

下一篇文章

【網絡詐騙】商業電郵詐騙活動激增　Microsoft平均每日偵測15.6萬次攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Instagram動向】Instagram擬推純文字版App 　最多可寫500字
【Instagram動向】Instagram擬推純文字版App 　最多可寫500字
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標
【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款