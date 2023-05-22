【HKT】疫後在家上網需求持續升　推5G家用光纖入屋寬頻應付未來8K串流及Wi-Fi7用量

▲ HKT Home董事總經理蔡煒健(左)表示，5000M 家用光纖入屋寬頻服務計劃已為未來的8K串流及Wi-Fi7的推出做好準備。右為HKT Home科技、生態系統及OTT業務主管黃康。(梁巧恩攝)

疫情期間不少港人一家大細在家工作、學習、娛樂，出現網絡大塞車。復常後不少人仍以混合模式工作，家居寬頻使用量未有下降至疫前水平。為應付市場需求，香港電訊旗下網上行早前推出5000M 家用光纖入屋寬頻服務計劃，以及2500M 頻寬升級計劃。

HKT Home董事總經理蔡煒健表示，據通訊事務局辦公室數據，2019到2022年間，每月平均寬頻互聯網使用流量增加58%，有持續上升之勢。不少人在家開會或直播，較以往對上傳速度更有要求。現有 1000M 光纖入屋寬頻指定客戶只需每月多付港幣 98元，也可升級至 2500M 頻寬。

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再配合接駁 5Gbps 寬頻接口之 Wi-Fi 6E 無線寬頻路由器，已可滿足用戶數碼生活越來越多元化，高數據流量的需要，如享 4K/8K 串流影片娛樂。不過，要留意在本港使用的Wi-Fi 6E路由器，按法例要求只可使用在5.925至6.425的吉赫頻帶操作，不能使用6.425至7.125的吉赫頻帶，故Wi-Fi 6E路由器暫只能發揮1500M的速度效能。

▲ 現VR/AR遊戲，必須有足夠的頻寬。(梁巧恩攝)

▲ 未來在家可輕鬆進入元宇宙場景。(梁巧恩攝)

▲ 未來在家可享4K/8K串流娛樂。(梁巧恩攝)

計劃自5月頭推出，不限於收入較高的家庭，申請者有不少公屋及居屋用戶，可見市民以實用為先。蔡煒健指，一般400呎以下的單位，可使用一個Wi-Fi 6E 無線寬頻路由器，但也需技術人員上門微調，以配合室內不同裝置的位置及用量，他指現在室內Wifi裝置如「軍備競賽」，樓上樓下的設備若有改變，也會影響。

蔡煒健指出，網上行已安裝超過200萬公里的光纖網絡，甚至已去到如長洲、南丫島等離島。但太遍遠的地方，拉光纖網絡難收回成本，需政府協助。



記者：梁巧恩



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