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【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大　料今年仍需要再加息兩次

宏觀解讀 21:53 2023/05/22

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美國本周將公布個人消費開支（PCE）指數，料4月數據會較3月微升，按年升4.3%。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）認為聯儲局在對抗通脹方面仍有緊縮空間，指今年要再加息兩次，共50個基點，即聯邦基金利率升至5.5厘水平，才能抑制通脹。

布拉德直言，聯儲局3月份的預測是基於美國經濟隨著通脹快速下降，令經濟屆時幾乎沒有增長，然而現時經濟增長仍相當強勁，價格壓力未有像預期般快速冷卻，甚至當前美國失業率也處於1960年以來的最低水平，有必要繼續加息對通脹施加足夠壓力。

他預期美國經濟今年餘下時間和明年的基本情況仍將保持相對緩慢的增長，經濟衰退的可能性被誇大了，認為仍有很大機會達至2%的通脹目標。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

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編輯：葉志偉

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