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【勞逸平衡】研究指42%香港人考慮辭職以更好平衡工作與生活 

商業 10:00 2023/05/23

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人力資源服務公司Randstad公布一項調查，發現有42%香港受僱員工為了改善工作與生活的平衡，已經辭職或考慮辭職。同時亦有28%受訪者表示，隨著生活成本愈來愈高，他們會為了獲得更高的薪水而選擇辭職。

【在家工作】調查：77%美僱員稱　WFH無損工作進度

Randstad發表《2023年僱主品牌研究》報告是年度報告，協助企業加強吸引和保留人才的策略。報告指員工考慮辭職的5大原因分別是：改善工作與生活的平衡（42%）、薪酬低，生活成本上升（28%）、缺少職業發展機會（28%）、收到令人無法拒絕的新工作機會（24%）和對現在的工作不感興趣（23%）。

31%受訪者表示今年有換工作的打算。在所有受訪者中，25歲至34歲的千禧一代最有可能跳槽，而18歲至24歲的Z世代員工的跳槽意願最低，反映「年輕一代愛跳槽」的印象其實是錯的。

疫後員工更重視身心健康

Randstad香港區董事總經理Benjamin Elms表示，經過三年疫情，經濟和勞動力市場都發生了變化，員工在生活工作上的重心和期望也增加了新的維度。雖然就業和工資的重要性不言而喻，但人們也開始主動尋找能夠提供積極體驗並讓他們有幸福感的公司。

由於員工渴望在工作與生活上達到更好的平衡，企業正在不斷做出改進。在工作與生活的平衡方面，員工的期望與僱主所能提供的支持之間的同比差距已從8%縮小到5%。

讓員工能在工作和生活之間取得適當的平衡，對於渴望吸引頂尖人才並取得長期成功的公司而言至關重要。過大的壓力和工作量會對員工的身心健康產生不利影響，導致工作效率和員工滿意度下降。無效管理、糟糕的溝通和社會孤立會加劇這些問題，讓企業在獲得人才上遇到更大挑戰。

【就業人數】私企僱員人數年減逾2萬人　職位空缺數目較上年同期增20％

責任編輯：李智賢

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