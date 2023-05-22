【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣　虛銀PAOB收入增逾5成

壹賬通金融科技 （06638） （美：OCFT）今年首季歸屬於股東的虧損淨額減少65.7%至1.09億元人民幣，歸屬於股東的淨虧損率按年優化19.4個百分點至-11.8%。首季，壹賬通金融科技收入9.26億元人民幣，按年少9.1%，毛利率按年增2.8個百分點至37.1%。

該公司首季來自平安集團的收入按年跌2.2%至5.37億元人民幣，來自陸金所的收入按年跌44.7%至7135.7萬元人民幣，來自第三方客戶的收入按年跌6.9%至3.18億元人民幣。

董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，今年的宏觀環境將充滿不確定性，但公司看到了來自金融機構的客戶對數字化轉型的迫切需求。今年首季，公司與位於南非的合作夥伴Old Mutual和東南亞的若干頭部數字銀行的合作深化，公司會持續致力於提高交付效率及產品能力，以滿足客戶所需。公司的境外業務亦於今年初保持增長勢頭，香港的虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）第一季度的業務收入錄得3212萬元，按年增長51.6%。公司會持續滿足不斷增長的境外數字化轉型需求並抓住機遇。

公司今年第一季度的收入按年減少9.1%，主要由於基於交易的收入和支持服務的收入減少所致。收入下降反映公司採取高質量發展策略，更專注於高價值產品並減少低利潤率的定制化項目。

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編輯：胡學能