【新官上任】大灣區航空委任新營運總裁　6月1日起生效

大灣區航空今日宣布委任吳秀蘭為營運總裁，任命由2023年6月1日起生效。吳秀蘭將協助行政總裁管理公司日常運作，並直接向其匯報工作。

【消費優惠】大灣區航空推飛行優惠套票 3套香港台北來回機票只售1890元

吳女士於1990年入職港龍航空為管理培訓生，多年來獲不斷晉升，曾於港龍航空及其後國泰航空出任多項管理層要職。吳秀蘭於航空業管理方面擁有超過30年豐富經驗，曾先後於航空公司擔任商業及營運等領域的重要管理職位。最近五年，她亦在國泰航空的附屬航空貨運及地面服務公司出任行政總裁之職。

航空業管理方面有超過30年經驗

大灣區航空有限公司行政總裁許漢忠對吳秀蘭的任命表示衷心祝賀：「大灣區航空於2022年7月開始試營運，業務在今年疫情後社會復常之際迅速發展，飛行網絡現已增加至五個航點。」

「目前公司正積極擴充，包括計劃於2024年引進新一代、更環保、更高效益的波音Max-9客機，因此本人熱烈歡迎吳女士加入大灣區航空，現時航空業及旅遊業正快速復蘇，期待她協助行政總裁帶領公司邁步向前。」許漢忠說。

▲ 大灣區航空宣布委任吳秀蘭為營運總裁，任命由2023年6月1日起生效。

【機票優惠】大灣區航空推台北機票套票 稅前1890元起、來回3次

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：