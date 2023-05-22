【按揭證券】按證公司去年轉蝕3.2億元　虧損原來同外匯基金、人民幣資產有關？

按揭證券公司去年除稅前虧損3.74億元，前年錄除稅前溢利8.9億元。去年除稅後虧損3.19億元，前年除稅後溢利8.31億元。會計虧損主要由於（一）年金業務來自外匯基金的投資收入減少；及（二）持有以策略性離岸人民幣計價的現金及債務投資在難以掌控的市況下產生的外匯虧損。

在撇除按揭證券公司全資附屬公司—香港年金公司的會計虧損，以及將新承造按揭保險產生的即時入帳佣金支出調整至分攤入帳藉以與相應的按揭保費收入按貸款年期入帳作匹配的影響後，去年經調整的除稅後溢利、權益回報率和成本對收入比率分別為6.8億元、5.3%及30.8%（2021年：分別為8.68億元、7.3%及25.2%）。

雖香港年金公司錄得會計虧損，其業務於去年12月31日的內涵價值約為112億元，反映長遠而言年金業務可持續發展。內涵價值包括權益總額89億元和預期將來利潤的現值23億元。權益總額包括了年內的資本投入25億港元。

按揭證券公司於去年底的資本充足率仍處於27.9%（2021年底：23.4%）的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。於去年底，按揭證券公司轄下從事一般保險業務的全資附屬公司—香港按證保險有限公司（按證保險公司）和從事年金業務的香港年金公司的償付能力充足率分別約為11倍及15倍，遠高於保監局的最低監管要求，分別為2倍及1.5倍。

相關文章：

【外滙基金】外滙基金去年投資虧損2024億、歷來最大虧損 第四季錄投資收益764億 余偉文：今年資產價格持續波動

編輯：胡學能