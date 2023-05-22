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ACCA行政總裁白容訪華：希望財會專業人才為中國高質量發展創造持續價值

股市 19:29 2023/05/22

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ACCA行政總裁白容（Helen Brand）近日開啟自新冠疫情之後的首次中國之行，訪問了大灣區的香港特區和深圳以及上海和北京，並與ACCA眾多利益相關者進行會面。在白容的訪華行程中，ESG、綠色金融、可持續發展成為與各界人士探討的熱點之一。ACCA希望通過與中國政府、企業和教育機構的緊密合作，發揮其在財務、會計等領域的專業優勢，為綠色金融的發展提供強有力支持。

白容女士在中國為期兩周的行程表示，此行目的是確保ACCA繼續根據經濟和商業的需求，為財會專業人士的發展做出積極貢獻。ACCA繼續為政府、經濟、企業作出專業貢獻，並推動會計專業人才發展。

ACCA自進入中國以來，為國內財會專業培養了成千上萬名國際專業會計師。白容表示，此次訪華代表著ACCA對於中國市場的承諾，希望ACCA可以在中國市場有長足發展，並通過培育下一代財會專業人才，為中國的高質量發展創造持續價值。

記者：譚志偉

綠色金融 經濟 可持續發展 行政 金融 會計 中國 中國市場
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