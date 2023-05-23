英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」

社交平台Twitter上傳出多張英國社區的「奇景」，不少電動車車主利用延長線，延伸家中電源為泊在街邊的電動車充電。有慈善團體批評，舉動猶如在行人路「埋陷阱」。

歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定 【下一頁】

網上流傳照片可見，倫敦南部Wandsworth的社區內有人把延長電線扎掛在街燈上，並纏繞交通指示牌，駁至街邊的電動車充電。有用戶指情況非倫敦獨有，全英國的社區亦有類似情況。

其他Twitter用戶亦貼出見過的街邊充電「設計」，有車主直接從家中拉出電線，打橫放在行人路中充電。有網民指出，即使部分車主在放置警示牌及阻擋板，但亦難以防止意外發生。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【英國王室】安德魯拒搬離豪華小屋 查理斯無能為力 【下一頁】

英國視障人士全國協會指出，狀況潛在嚴重行人路意外風險，呼籲地方政府及車商協助解決。有關人士指任由車主由家中「拉電線」為街邊車輛充電，十分容易釀成絆倒行人。

最新數據顯示，英國電動車公共充電樁約為3.7萬個，數量比去年多31%。但當中只有3分1是安裝在街道上，即落戶在普通社區內的公共充電樁，明顯是供不應求。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培