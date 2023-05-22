  • 30°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF　日經指數升內地股民卻勁輸錢？

股市 18:59 2023/05/22

分享：

分享：

【日本股市】內地瘋搶日股ETF　日經指數升內地股民卻勁輸錢？

日本股市突破3萬點後，吸引環球資金進一步買入，日經225指數再升0.9%，短短一星期再突破31000關，收報31086點，資金部署日本股市，最好的方法是買入ETF，不過，內地投資者卻錯誤瘋搶日本股市，以貴兩成的價格買貨。

內地基金易方達管理的日經225ETF易方達（513000），以及華夏野村日經225ETF（513520）今日在日經指數升0.9%之下，ETF基金價格均急瀉逾9%，主要因為近一星期，內地資金以高溢價買入內地發行的日本股市ETF。

截至上周五，513000收報1.469元人民幣，但基金淨值僅1.2001元人民幣，即內地股民以貴22.4%的價格入貨；而513520上周五收報1.396元人民幣，基金淨值1.1898元人民幣，內地股民搶貴17.3%，再次反映內地投資者未明白ETF的操作。

【日本股市】日股漲勢獨領風騷　背後原因是甚麼？

【日本股市】日經指數創近33年高、突破泡沫經濟崩潰後高位　外資連續7周流入日本市場

記者：譚志偉

美股 港股 A股 ETF 基金 買入 指數 日本
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心　明言爭取芯片法案資助

下一篇文章

【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面　耶倫指財政部現金難支撐到6月15日　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面　耶倫指財政部現金難支撐到6月15日　一文看清最新進展（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【中美科技戰】美光盤前跌逾6%　未能通過中國網絡安全審查遭停購　美國：無事實依據
【中美科技戰】美光盤前跌逾6%　未能通過中國網絡安全審查遭停購　美國：無事實依據
【網絡熱話】美團KeeTa香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa（第二版）
【網絡熱話】美團KeeTa香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa（第二版）
【恒指夜期+北水】北水走資逾21億為月內最多　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期微跌1點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資逾21億為月內最多　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期微跌1點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款