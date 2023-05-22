【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF　日經指數升內地股民卻勁輸錢？

▲ 【日本股市】內地瘋搶日股ETF 日經指數升內地股民卻勁輸錢？

日本股市突破3萬點後，吸引環球資金進一步買入，日經225指數再升0.9%，短短一星期再突破31000關，收報31086點，資金部署日本股市，最好的方法是買入ETF，不過，內地投資者卻錯誤瘋搶日本股市，以貴兩成的價格買貨。

內地基金易方達管理的日經225ETF易方達（513000），以及華夏野村日經225ETF（513520）今日在日經指數升0.9%之下，ETF基金價格均急瀉逾9%，主要因為近一星期，內地資金以高溢價買入內地發行的日本股市ETF。

截至上周五，513000收報1.469元人民幣，但基金淨值僅1.2001元人民幣，即內地股民以貴22.4%的價格入貨；而513520上周五收報1.396元人民幣，基金淨值1.1898元人民幣，內地股民搶貴17.3%，再次反映內地投資者未明白ETF的操作。

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記者：譚志偉