國際能源署：歐洲應對能源危機 但要面對三方面挑戰

國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol在最近的7國集團（G7）峰會接受訪問時表示，雖然歐洲在減少對俄羅斯石油依賴，以及緩解俄烏戰爭能源危機方面或已做得很好，但仍未能擺脫困境，接下來要面對3方面的挑戰。

Birol表示，歐洲能夠轉變其能源市場，將俄羅斯天然氣的份額減少到4%以下，而其經濟仍然沒有經歷衰退，但警告，今年仍有3個障礙需要克服，包括：

1. 中國需求增長

中國的液化天然氣（LNG）需求預計於今年下半年回升，而中國的天然氣進口為天然氣市場需求的關鍵決定因素。不過，Birol認為，LNG的價格可能比預計中温和，並不期望看到中國大量進口。

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2. 美國債務違約

Birol指，美國債務違約將導致石油需求和價格下降，但他認為違約不太可能發生，「我避免給出一個準確數字，但若我們看到違約，則可以預期油價會大幅下降。

3. 對俄羅斯的依賴依然存在

歐洲能源市場對俄羅斯天然氣的依賴並沒有完全消除，供應前景也不確定。Birol表示，G7和歐洲國家不會再去與俄羅斯達成任何協議，俄羅斯的「天然氣故事已經結束」。

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