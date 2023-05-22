  • 30°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際能源署：歐洲應對能源危機 但要面對三方面挑戰

環球政經 18:45 2023/05/22

分享：

分享：

國際能源署（IEA）執行董事Fatih Birol在最近的7國集團（G7）峰會接受訪問時表示，雖然歐洲在減少對俄羅斯石油依賴，以及緩解俄烏戰爭能源危機方面或已做得很好，但仍未能擺脫困境，接下來要面對3方面的挑戰。

Birol表示，歐洲能夠轉變其能源市場，將俄羅斯天然氣的份額減少到4%以下，而其經濟仍然沒有經歷衰退，但警告，今年仍有3個障礙需要克服，包括：

1. 中國需求增長

中國的液化天然氣（LNG）需求預計於今年下半年回升，而中國的天然氣進口為天然氣市場需求的關鍵決定因素。不過，Birol認為，LNG的價格可能比預計中温和，並不期望看到中國大量進口。

延伸閱讀：【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里   最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

2. 美國債務違約

Birol指，美國債務違約將導致石油需求和價格下降，但他認為違約不太可能發生，「我避免給出一個準確數字，但若我們看到違約，則可以預期油價會大幅下降。

3. 對俄羅斯的依賴依然存在

歐洲能源市場對俄羅斯天然氣的依賴並沒有完全消除，供應前景也不確定。Birol表示，G7和歐洲國家不會再去與俄羅斯達成任何協議，俄羅斯的「天然氣故事已經結束」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

七大工業國集團 經濟衰退 大行報告 財務自由 戰爭 能源危機 石油 天然氣 國際能源署 目標價

上一篇文章

【有相睇】愉景新城21號才開齋錄買賣　近三年首見　兩房戶市價698萬沽

下一篇文章

「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
【打工仔】最後悔入咗邊行？ 可能係最後悔開始返工 ?
【打工仔】最後悔入咗邊行？ 可能係最後悔開始返工 ?
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款