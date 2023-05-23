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美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求

環球社會熱點 09:05 2023/05/23

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美國一名現年29歲母親在外國論壇Reddit發文，指自己的媽媽拒絕免費照顧她的新生嬰兒。她在帖文中透露，她和伴侶需要全職工作，未能遙距上班，且亦未能負擔其中一方留在家中照料嬰兒，才想到希望母親幫忙。

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由於兩人希望日後希望能夠搬屋增加居住空間，加上她需要儲錢「找卡數」，因此想在幼兒照顧上減少開支，所以希望自己的母親幫手湊孫。但現年64歲的母親卻以年齡太大，及已養育自己的子女為由拒絕。

女子亦透露，其母親自1992年起開始成為全職家庭主婦，此後未曾再度投身職場。母親更建議她辭職留在家中，如傳統家庭婦女般照料子女。母親亦要求，若要照顧初生子孫，女兒需支付每小時20美元（約156港元）。

女子在帖文中指，母親平日在家除煮飯和看電視外別無他事，在此情況下要求母親免費照顧新生兒，協助自己和伴侶渡過經濟難關的行為是否太過分。

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帖文引來大量關注，有網民回應直言，若未能負擔照料費用，或許當初不應選擇生兒育女。而且女子若一開始就打算生育後重返職場，應在懷孕時和母親商量好照顧子女的安排。亦有網民指，女子的母親無責任照顧她的子女，質問對方為何不在生育前計劃好一切。

有網民回應女子問題指，她提出要求的行為並不過分，但指望母親照料卻是錯誤。亦有網民提醒她，母親並非免費保姆，是她自己選擇生育後代，而非母親。

尋找保姆網站Sittercity數據顯示，美國2023年保姆平均時薪為18.5美元（約144港元），但若是全職或有按固定時間工作的保姆，平均時薪則為20美元。

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責任編輯：李俊儀

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